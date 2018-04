A un día del adiós de ‘Cámbiame’, -se despide este viernes-, Paloma González ha decidido hablar alto y claro. La estilista asegura que el programa le parece “una mierda” y se muestra soberbia al decir que “la tele perdería mucho sin mi”.

En una entrevista para la revista ‘Lecturas’, y que ha sorprendido en Twitter, Paloma no deja títere con cabeza. Y es que no sólo critica al programa sino también a sus compañeros. La estilista ya demostró que no llegó al espacio a hacer amigos y ahora lo confirma. Su actitud, sin duda, lo deja claro.

Unas críticas a ‘Cámbiame’ que ya vertió antes incluso de trabajar en el espacio de Telecinco. Ella misma cuenta que en su entrevista con la directora, contestó que el programa le parecía “una mierda, menudas mamarrachadas”. “Hacen unos disfraces que qué vergüenza”, sentenció.

Sin embargo, poco después, la audiencia bajaba y ‘Cámbiame’ llamaba a su puerta. Pese a las críticas, no dudaba en aceptar. Su llegaba provocó un tremendo enfrentamiento con Natalia Ferviú, que terminó abandonando el espacio.

Pero no será la única pelea que tendrá con sus compañeros. Porque Paloma González sólo siembra tempestades. Si de Ferviú dice que “hizo puro teatro, no echó una lágrima”, de Cristina Rodríguez le espanta su trabajo. “Los estilismos que yo hago son muy distintos de los que hace ella y si dijera que me gustan sus looks iría en contra de mi criterio como estilista y te estaría mintiendo“, dice.

Paloma González, ex-estilista de #cambiame y persona que hizo que Natalia Ferviú abandonase el programa, critica #cambiame12A: "Me parecía mierda, sí. Como estilista, lo que hacían con el vestuario era un cuadro". — M (@casasola89) April 11, 2018

Paloma González en su entrevista más radical: "'Cámbiame' me parecía una m***" 😱 pic.twitter.com/7xGeEUKORw — Lecturas (@Lecturas) April 11, 2018

Paloma González: "Lo de Natalia Ferviú en 'Cámbiame' fue un teatro; no soltó una lágrima" https://t.co/VkNsU90b1y — Jose Manuel García (@josemanuelg8) April 11, 2018

Carrera en televisión

El adiós de ‘Cámbiame’ podría no ser el final de Paloma González en la televisión. La estilista quiere quedarse y, soberbia, asegura que “la tele se perdería mucho sin mí”. “Hay poca gente tan auténtica”, sentencia.

Pese a sus palabras, tanto ‘Cámbiame’ como sus compañeros se han mantenido al margen y han decidido no contestar, al menos en redes sociales, a Paloma.