Con el fin de competir contra la final de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ (‘MYHYV’), que se emitía a la vez en Cuatro y Telecinco, ‘Zapeando’ ideaba una sesión de hipnosis. El programa, en su entrega 1.039, quería sorprender a sus espectadores y contaba con el mago, ilusionista y mentalista Jorge Luengo.

Pero la estrategia no salía como esperaba. El objetivo de que todos los colaboradores fueran hipnotizados en algún momento no comenzaba bien.

Luengo arrancaba su show con Paula Prendes. La colaboradora y actriz ya se mostraba reticente y aseguraba no creer en la hipnosis. Sin embargo, todo parecía ir bien. Caía al suelo supuestamente hipnotizada.

Pero nada más lejos de la realidad. “Es que no me duermo ahora”, decía de primeras. Después, Paula podía repetir constantemente el número dos, supuestamente borrado de su mente por el hipnotizador. También, la colaboradora no podía evitar las risas durante la hipnosis.

Algo que no ha pasado desapercibido en Twitter, que se ha revolucionado ante la farsa del espectáculo.

Paula Prendes se resiste a olvidar el número dos en la hipnosis de Zapeando https://t.co/lVMdM1QKxP pic.twitter.com/jIMCPH1uXh — Amigo Conductor (@amigo_conductor) January 24, 2018

#Zapeando1039

Queridos: @CristiPedroche @AnnaSimonMari @PPrendes y @quiquepeinado @Frank_Blanco @NadalMiki

Vuestro público es mas inteligente de lo que creéis, si quereis hacer el gilipollas hacerlo, pero no pongáis de excusa que es bajo la hipnosis, porque no cuela. — Perraka (@Perraca69) January 24, 2018

Muy bien Paula Prendes demostrando que lo de la hipnosis no es real. Podéis disimularlo, pero no está colando #Zapeando1039 — Alba Gómez (@albagomez) January 24, 2018

#zapeando1039 Nunca he creído en esto, hoy lo corroboro. — Luis Fernández (@Luis_el_bule) January 24, 2018

#Zapeando1039

Cómo ha troleado la Paulita al hipnotizador, se estaba despollando estando dormida 😂😂

El dos dice que iba a olvidar jajaja #sareíoensucara — Sr. Wittman (@misterlobo54) January 24, 2018

Las explicaciones de Luengo

El experto en hipnosis explicaba después que antes de cualquier sesión, el hipnotizador hablaba con la persona para conocerla y hacer un trabajo previo. En su caso, aseguraba, no había tenido esa oportunidad con Paula Prendes, que desmontaba así la farsa de poder hacerlo en directo.