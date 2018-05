“Esto tiene que ser mentira” o “es una broma, seguro”, eran de las frases más repetidas ante la entrega de ‘Pesadilla en la cocina’ de este pasado miércoles. Chicote vivió en Generación 27, en Almería, una de sus peores experiencias. Sufrió arcadas por el olor y suciedad, vio broncas, violencia y hasta cucarachas. Una situación que a muchos en Twitter les costaba creer.

Lo de #PesadillaGeneracion es una broma, seguro, es una broma. Ahora es cuando sale la camara y dicen que es una broma — Hermione Granger (@VicYtorieta) May 24, 2018

Yo creo que todo lo de #PesadillaGeneracion es mentira o eso me gustaria pensar pic.twitter.com/AyBiDEVQeF — Hermione Granger (@VicYtorieta) May 24, 2018

La credibilidad que tenía el programa @pesadillacocina se acaba de ir al traste. Lo siento, no me lo creo. Premio al no trabajo, a la desgana y al pasotismo. Se acabó ver el programa #PesadillaGeneración. — Luis sanguino neila (@luigi_7_nano) May 23, 2018

La llegada de Chicote a Generación 27 no comenzaba con buen pie. Tras entrar en la cocina, el cocinero sufría arcadas con una salsa brava que llevaba años en un frigorífico. El chef se negaba a comer y tras ver la cocina se alegraba de su decisión. Y es que la higiene brillaba por su ausencia.

El cabreo de Chicote iba en aumento cuando veía a los responsables del local riéndose de sus arcadas. “Primera vez en lo que no puedo comer ni un plato”, decía el cocinero. El chef reconocía que, de haber comido algo, habría echado “hasta la primera papilla”.

Por si fuera poco, las cucarachas hacían su aparición. Tampoco se quedaban de lado las broncas y faltas de respeto entre los miembros de Generación 27. Sin duda, una ‘pesadilla’ de las peores que se recuerdan. Y así lo expresaron en Twitter muchos de los espectadores.

Además, comentaron el estado de Paco, el dueño, bebiendo en horas de trabajo. O de algunos de sus empleados, fumando en la cocina.

La actitud de todos ellos también fue de lo más criticado. Y es que ni ellos mismos se tomaron en serio el trabajo de Chicote y su equipo.

#PesadillaGeneración Paco a día de hoy tiene un bar de copas. Se está pensando en abrirlo al público — Jese T (@JeseteSete) May 23, 2018

Sinceramente deberían de hacer una selección para ir a los restaurantes que de verdad se lo merecezcan por que estos han sido unos auténticos sinvergüenzas #PesadillaGeneración — Eukentxo (@Kentxo1987) May 23, 2018

@albertochicote @pesadillacocina Deberiais filtrar de alguna forma a los jetas que solo llaman para que les hagáis la reforma y así venderlo más caro, no puede ser que 3/3 esta temporada los hayan traspasado antes de su emisión por TV. #PesadillaGeneración — Rubén (@Rusasan91) May 23, 2018

– Antes de cerrar esta puta mierda infecta de restaurante, llamamos a Chicote y nos echamos unas risas.

– No hay huevos.#PesadillaGeneración — Dark Smile (@DarkSmile) May 23, 2018

Aquí la clientela de Generación 27#PesadillaGeneración pic.twitter.com/sSBL8v4bPH — ₪ ø very fucking loco loupes lll ·o. (@Veroo_D) May 23, 2018

Es una puta vergüenza ir a ayudar a gentuza que se la sopla todo y que espera que le pongas bonito el restaurante x toda la cara. #pesadillageneracion — LaRubiaCabrona🖕 (@Gossip_Blonde) May 23, 2018

Silla voladora

Pero, sin duda, el momento que más comentarios generó en Twitter fue el enfado monumental de la cocinera. Tras ver que no se lo tomaban en serio, Chicote terminaba tirando la toalla y abandonando esta ‘Pesadilla en la cocina’.

“Puedo soportar que no me hagan caso, puedo soportar que pasen de todo, puedo soportar que estén dispuestos a hundir el negocio, pero lo que no estoy dispuesto a soportar es que se rían del trabajo mío y de todo el equipo en la jeta dos días seguidos”, decía el cocinero.

Estefanía, la cocinera, no dudaba en coger una silla y romper una vitrina tras enterarse del adiós de Chicote. Un ataque de ira que también provocó memes y risas en las redes sociales.

Chicote no está para más bromas y tira la toalla. La marcha del chef consigue que Estefanía termine de perder los nervios… ¡Y de qué manera! #PesadillaGeneración https://t.co/4UWDW1BxKe pic.twitter.com/QgUU3bOEEK — pesadillaenlacocina (@pesadillacocina) May 23, 2018

Se acaba de cargar un expositor de cristal con una silla!!! WTFFFFFF #PesadillaGeneracion pic.twitter.com/pgcLVqORBB — Ester RE ✊🏽 (@ester_rre) May 23, 2018

Hostia, pongo #PesadillaGeneración y veo a chicote gritando a un tío que se está descojonando y a una mujer reventado la cristalera con una silla. Pero que coño XD pic.twitter.com/x5IrdY2mEu — Arenesku #oficialidá (@AsturianLA) May 23, 2018

Cierre y audiencia

Para tranquilidad de muchos, los usuarios de Twitter desvelaban que el local Generación 27 estaba cerrado desde hacía tiempo. Y es que este ‘Pesadilla en la cocina’ se grabó hace casi dos años. Tras el abandono de Chicote, el sitio no aguantó un minuto más y cerró sus puertas. Algo que muchos se esperaban.

#Pesadillageneracion Aquí os dejo el teléfono de la inmobiliaria por si os animáis, 2 añicos cerrado lleva el PostChicote pic.twitter.com/EmhJ7W5YKU — Antonio J Soler Morillas ⛱ (@Ajsmorillas) May 23, 2018

Restaurante cerrado desde el 2016. No me extraña #PesadillaGeneración — Jack Torrance (@ikeroiloa) May 23, 2018

Pese al fracaso del restaurante, la audiencia respondió muy bien a Chicote. El programa destaca pese a los grandes rivales de la noche. El cocinero ha dado las gracias en Twitter al más de millón y medio de espectadores, lo que supuso un 9% de share.