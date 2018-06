Chicote volvió a ser protagonista en Twitter con su nueva entrega de ‘Pesadilla en la cocina’. Una entrega surrealista que tuvo fuga de cocinera, una camarera borde y peleas familiares. Todo ello para batir un nuevo récord de audiencia que, sin embargo, no pudo salvar al local.

El equipo de Chicote se trasladó esta vez a La Casuca, un restaurante familiar situado en Móstoles, al sur de Madrid. Allí se encontró con un equipo que trataba mal a los clientes, una dueña sobrepasada y que, como camarera, era la más borde, y unas peleas familiares que hicieron echar a perder al local.

Abierto por el padre de la actual dueña, La Casuca recibía a Chicote con un ambiente de trabajo insoportable. La actitud de Mari Ángeles, la propietaria, sorprendía a todo el mundo en Twitter. Tanto, que incluso creyeron que las surrealistas escenas que se sucedían sólo podían ser parte de un guión.

El estrés no justifica la mala educación y la falta de respeto hacia los clientes Mari Ángeles que son los que te van a dar de comer. No me extraña que el restaurante haya cerrado #PesadillaCasuca

— María Franco (@maria_fb) June 27, 2018