La gala de ‘OT’ para Eurovisión 2018 terminaba sin sorpresas. Amaia y Alfred eran elegidos por el público para llevar ‘Tu canción’ a Lisboa en mayo. La pareja cumplió los pronósticos y se alzaba con el título de representantes españoles en el festival.

Sin embargo, poco les ha durado la alegría plena, ya que la sombra del plagio planea ya sobre ‘Tu canción’. En Twitter, varios usuarios han compartido el tema ‘Nuvole Bianche’, compuesto por Ludovico Einaudi. Aseguran que los estribillos de ambas baladas son muy parecidos, por no decir iguales, ya que las letras son muy diferentes.

Incluida en el disco ‘Una mattina’, publicado en 2004, en 2011 Ludovico Einaudi reinterpretaba la canción añadiéndole letra. El momento se producía en un concierto en Londres del famoso pianista y la cantante Alessia Tondo era la encargada de poner voz al tema.

No fue hasta 2013 que se colgó en YouTube. Desde entonces, casi 8 millones de reproducciones. Ante tal éxito, muchos lo han recuperado haciendo hincapié en lo mucho que se parece a ‘Tu canción’.

Especialmente en Twitter, muchos han sido los que han compartido el tema de Ludovico y señalado que su canción se parece mucho a la que defenderán Amaia y Alfred en Lisboa. También son varios los que no han querido decir directamente que se trata de un plagio pero sí han dejado caer las similitudes. Otros sí hablan de copia descarada.

A ver solo pido que hagáis un poco de crítica y aprecieis el plagio de estribillo de la canción de Almaia con esta cancion (a partir del minuto 2.07): https://t.co/nODWcYZxvh — wonderwall. (@camipache) January 30, 2018

#EurovisionOT Tu canción es un plagio descarado. Minuto 1:55 https://t.co/T5UwWhCzCU — Juan Manuel (@juanmasoy) January 30, 2018

El dúo Amaia/Alfred recuerda mucho a Ludovico Einaudi y su Nuvole Bianche https://t.co/4gvDQ8jhCv #OTDirecto23E — Iago Huarte (@IagoHuarte) January 23, 2018

‘Nuvole Bianche’ es una famosa pieza a piano en España, ya que sirvió de manera instrumental como melodía para el anuncio de la Lotería de Navidad de 2015. Aquel que contaba en dibujos animados la historia de ‘Justino’, un solitario vigilante nocturno de una fábrica de maniquíes.

Plagio en Eurovisión

No es la primera vez que se acusa de plagio a una canción que se va a presentar a Eurovisión. Ya pasó en el año 2015 con ‘Heroes’, de Mans Zelmerlow. Entonces, muchos le acusaron de haber copiado el tema ‘Lovers On The Sun’, del archiconocido Dj David Guetta.

Pese a ello, el representante de Suecia logró el triunfo en aquella edición de Eurovisión, dando un nuevo triunfo a su país.