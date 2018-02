Cuatro estrenó este pasado domingo la nueva temporada de ‘Planeta Calleja’ y la audiencia parecía que tenía ganas. Y es que el espacio no sólo logró liderar la noche sino que batió su récord. Así, logró la mejor audiencia de su historia.

Con un 13,2% de share y una media de 2.588.000 espectadores, ‘Planeta Calleja’ batió todos sus récords. Además, puso contra las cuerdas a su mayor rival, ‘Salvados’, que esta vez se quedó por detrás.

La Sexta se quedaba en un 11,9 de share y 2.395.000 espectadores. Por su parte, TVE alcanzó el 12,4%, Telecinco el 11,6% y Antena el 11,2% con las películas ‘La Trama’, ‘El secreto de Adaline’ y ‘Los renegados’ respectivamente.

Con Paz Padilla como invitada, Jesús Calleja viajó esta vez hasta Benín, uno de los países africanos con menos turismo y menos conocidos del continente.

La presentadora de ‘Sálvame’ pidió ser madre de nuevo y se emocionó en un pueblo construido sobre el agua. Lloró con los pocos recursos de un hospital. Bailó con una de las etnias más recónditas del planeta y se adentró en la cultura del vudú.

En Twitter, la acogida a la nueva temporada de ‘Planeta Calleja’ fue tan buena como en los audímetros.

Bajo el hastag #VuelveCalleja, muchos comentaron esta primera entrega de curso. Algunos destacaron lo entretenido del programa. Otros, agradecieron conocer otras culturas. Y muchos comentaron las risas que les producía Paz Padilla.

#vuelvecalleja @JesusCalleja Me he partido la caja con @pazpadilla1 envidia de la maliiiiisima me ha producido no tener ninguna posibilidad de haber estado ahi,vivir todo esto en primera persona,Enhorabuena @Planeta_Calleja y @cuatro muy buen comienzo de temporada

— Paqui Romaguera (@paquiromaguera) February 25, 2018