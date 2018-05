‘Polónia’ ha presentado ya a Quim Torra en su programa. Y lo hace como la “cotorra que repite lo que dice Puigdemont”. El nuevo presidente de la Generalitat no sale demasiado bien parado en la parodia.

El mismo día en el que Quim Torra tomaba posesión de su cargo, el programa de humor ‘Polónia’ presentaba a su alter ego. El formato de TV3 no se casa con nadie y, lejos de hacerle un favor, no le deja en muy buen lugar. Entre otras cosas, no dudan en adjetivarle como “la cotorra de Puigdemont”.

En un vídeo de casi cinco minutos y medio, compartido en YouTube, ‘Polónia’ recoge la llegada al despacho de Torra. Es Elsa Artadi la encargada de presentarle y hacer la introducción muy eufórica. “Señoras y señores, con todos ustedes, el inigualable y extraordinario Quim Torra”, dice.

Con gran parecido físico gracias a la caracterización, el actor Ivan Labanda es el encargado de dar vida a un Quim Torra que se presenta así: “Desde aquí, espero cumplir dignamente el mandato que me han otorgado los catalanes. Pero los catalanes catalanes, los otros… ya tal”.

El alter ego de Elsa le indica después dónde tiene la mesa con el ordenador y el teléfono. Lo que se ve entonces es una máquina de escribir y un teléfono antiguo de góndola. “Con esto no podré conectarme a Twitter”, se queja Torra. “Muy bien, veo que coges las cosas a la primera. No te costará adaptarte al cargo”, le responde Artadi. Una crítica en referencia a los tuits de Torra rescatados de años anteriores.

A continuación, Artadi le pide que vaya definiendo el Gobierno. Torra no duda en asegurar que como buenos consejeros serían Enric Prat de la Riba y Ventura Casals. “Pero… problemas. No habría paridad de género y… están muertos”, le contesta Elsa. “No mientras perduren en nuestra memoria”, contesta Torra. “Quim, queremos proclamar la República catalana, no volver al 31”, dice.

Puigdemont

Quim Torra se obsesiona después en busca de cámaras y micrófonos puestos por las “fuerzas de ocupación españolas”. Es Elsa Artadi la que encuentra rápidamente una cámara oculta. “Típico de los españoles. Creen que los catalanes somos tontos. Y para tontos… los españoles”, dice mirando a cámara.

Sin embargo, rápido se averigua que la cámara ha sido puesta por Puigdemont, quien les ordena que la dejen donde estaba. Y, además, les hace colgar un cuadro de la creación con Torra y él mismo como protagonistas, siendo Puigdemont ‘Dios’.

A ritmo de ‘Grease’

Con la melodía de ‘We go together’, de la película ‘Grease’, Quim Torra se presenta como la “cotorra que repite lo que dice Puigdemont”. “No hay candidato mejor, pero tampoco hemos buscado mucho”, dicen los coros.

En otra referencia, aseguran que ha escrito “artículos y tuits cagándose en los españoles” pero que tienen la solución para “enmendar el error: hacerse pasar por loco”.

Después, un periodista se encarga de hacer preguntas que ni Elsa Artadi ni Quim Torra responden. “Mira lo que piaba, ¿crees que es oportuno?”; “Madrid dice que eres un gran peligro”; o “¿Cómo piensan hacer la república?”.