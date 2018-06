Tras la aparición de varios nombres, entre ellos el de Arsenio Escolar, RTVE ya tiene nuevo presidente: Andrés Gil. El actual redactor jefe de Política de eldiario.es es el hombre elegido por PSOE y Podemos. Un nombramiento que tendrá que ser ratificado pero que, de momento, está siendo muy aplaudido en redes sociales. Sin embargo, muchos no conocen a Gil. ¿Quién es este periodista y cuál es su trayectoria?

En la actualidad, Andrés Gil es redactor jefe de Política de eldiario.es. Cargo que ocupa desde septiembre de 2012, fecha de fundación del digital. Comenzó como redactor en ‘El País’ y, tras sólo un año, pasó a Prisa revistas, donde estuvo seis años. Tiempo en el que pasó por los cargos de redactor jefe, subdirector y director.

Entre 2006 y 2012 fue subdirector del diario ‘ADN’, -del que también fue fundador-, puesto que dejó para sumarse al equipo de Ignacio Escolar en eldiario.es.

Licenciado en Geografía e Historia y con el Máster de Periodismo por ‘El País’, también colabora actualmente en ‘La Ventana’, de Cadena Ser.

Aunque para muchos su perfil es desconocido, Andrés Gil ha logrado el aplauso mayoritario de las redes. Algunos destacaban su trayectoria y otros, precisamente, que no sea alguien conocido y mediático.

Sólo por los espumarajos que echan hoy algunos por la boca, ya me alegra que Andrés Gil sea el elegido para presidir RTVE. He llegado a ver un tuit diciendo algo así como: "Ese tipejo redactor del diario antitaurino https://t.co/4sINkXueyp …" pic.twitter.com/PgL6Yi5snn

– El periodista Andrés Gil será el nuevo presidente de RTVE. Es de @eldiarioes

– ¡Ya estamos con la izquierda sectaria! ¿¿Pues no decían que querían una RTVE objetiva??

– ¿Te has leído su currículum o su trayectoria, o te has interesado por saber cómo trabaja?

– ¿Lo qué?

— Albert #PaísValencià (@_Gafas_y_reloj_) June 29, 2018