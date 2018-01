La gala 12 de ‘OT’ volvió a ser un tsunami de comentarios en Twitter. El programa arrasa cada lunes en redes sociales pero también en audiencia, marcando un nuevo récord. El talent de TVE subió a una media de 2.763.000 espectadores y dominó la noche con un 21,7% de share. Datos que convirtieron esta entrega en la más vista de la edición. Aunque con dos galas aún por delante, el programa puede batir nuevo récord fácilmente.

Récord para @OT_Oficial que registró ayer un 21.7% de cuota y 2.763.000 espectadores de audiencia media. #OTGala12 es la emisión más vista de la edición. #Audiencias pic.twitter.com/nMWr80cMqN — Barlovento Comunicación (@blvcom) January 23, 2018

‘OT’ no sólo lideró el prime time del lunes sino que doblegó a sus rivales. Y es que la segunda opción de la noche fue para ‘Mi casa es la tuya’, que se quedó en un 11,7% de share y una media de 1.751.000 espectadores.

Entre los concursantes de ‘OT’, Ana Guerra puede presumir de haber vuelto a marcar un minuto de oro. La actuación de la canaria se alzó con el minuto más visto del día gracias a los 3.198.000 espectadores que estuvieron pendiente de ella a las 22:55 horas.

El minuto de oro de #OTGala12 se produjo a las 22:55 con 3.198.000 espectadores pendientes de la actuación de Ana Guerra, última finalista de @OT_Oficial. pic.twitter.com/Txxq7hlzYb — Barlovento Comunicación (@blvcom) 23 de enero de 2018

Fue precisamente Ana Guerra una de las que más comentarios generó en Twitter. La concursante se jugaba ser finalista frente a Agoney. Y lo consiguió por sólo tres décimas. Las votaciones hicieron por un 50,3% que ella fuera la elegida. Algo que provocó división de opiniones. Mientras unos cargaban contra los que la habían votado, otros alababan que estuviera en el quinteto finalista.

Ana Guerra representa el granhermanismo de OT superando a Cepeda. — Luis Chorpos (@Chorpin40) January 23, 2018

Ojala gane ana guerra — Fraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan (@sbd_fran) January 23, 2018

Me jode que la gente vote en OT como si fuera gran hermano y no es asi. No se pueden dejar llevar por el que te caiga mejor sino por quien musicalmente lo haga mejor y en este caso aunque amo a Ana guerra, Agoney le da mil vueltas. #OTGala12 — AVADA KEDAVRA (@alba221214) January 23, 2018

#OTDirecto23E Ana Guerra en la final. Patetismo total. Marina, Raoul, Nerea, Agoney, Mireia, e incluso Roi hubieran estado mejor. No se que coño la veis. pic.twitter.com/bMV7FuVVep — Luis Chorpos (@Chorpin40) January 23, 2018

Me cae bien Ana guerra, pero se puede marcar un remedios amaya como la mandemos a Lisboa sin ponerse colorada. — GOIKOORDENES (@GOIKOORDENES) January 23, 2018

Y si la elección entre Agoney y Ana Guerra fue muy comentada en Twitter, el beso entre Amaia y Alfred, conocidos como ‘Almaia’, no fue menos. Tras arrasar con ‘City of stars’ hace unas cuantas galas, repetían dúo con la versión en español de ‘I Just Can’t stop Loving You’ de Michael Jackson. La pareja no dudó un instante y se fundió en un tierno y romántico beso cuando el público se lo pidió al final de su actuación.

a mi es que me encanta el beso almaia porque amaia hace un gesto en plan en plan “a tomar por culo todo” y besa a alfred, iconic — sara x 1016 (@jauresimply) January 23, 2018

Que además del video de Luis para Aitana hubo beso almaia, Amaia le besó en pleno directo AMAIA! Mira YO NO PUEDO MÁS

#OTGala12 pic.twitter.com/AlpeaLngNt — Patriii Morán (@patrimoran21) January 23, 2018

EL BESO ALMAIA GRACIAS POR TANTO — seaweed brain (@Jennshine_) January 23, 2018

Desde el momento uno, supe que #Almaia nos daría el beso hoy al final del duo. Qué belleza de presentación. — Analida Toledo ♡ (@HeyAnalida) January 23, 2018

Además de todo ello, Eurovisión marcó también buena parte de los comentarios. Y es que poco antes de la gala 12 de ‘OT’, TVE anunciaba cambios que afectaban a todos los concursantes.

La cadena pública adelantaba que los temas para el festival se repartirían este martes. Cada uno de los cinco finalistas tendrá que defender una canción de manera individual. Además, habrá tres dúos para los seis últimos concursantes, lo que hace que Agoney tenga oportunidad también de ir a Eurovisión. Por último, los cinco finalistas defenderán ‘Camina’, que podría ir como actuación grupal.