El anuncio de Ricardo Gómez adelantando su adiós de ‘Cuéntame’ revolucionaba Twitter este pasado martes. El actor anunciaba que deja la serie tras el final de la temporada 19, que se emitirá en otoño. Y, rápidamente, muchos se preguntaban cómo se gestionará su salida de las tramas. Él y la productora han querido desvelar el detalle más importante de su adiós.

Y ese no es otro que su personaje no morirá, por lo que se deja la puerta abierta a una posible vuelta en el futuro. De momento, ‘Cuéntame’ ha firmado ya por una temporada 20, la primera sin ‘Carlos Alcántara’. Muchos dan por muerta la serie tras el adiós del actor, cuyo personaje había adquirido mucho peso en los últimos años.

En caso de que la vigésima fuera la última temporada, es más que probable que Ricardo Gómez vuelva para, al menos, el capítulo final. Y eso es porque “‘Carlos Alcántara’ no morirá”. Así de contundente se ha mostrado el propio Ricardo, que ha desvelado este importante detalle. Y es que muchos fans especulaban ya que el personaje pudiera morir, como hicieron los guionistas con ‘Miguel’ (Juan Echanove).

@ricardogomez10 dice que Carlitos no morirá, pero eso como que todavía me desconcierta más… — Camy ✈️ (@camySdiva) May 29, 2018

Algo que Joaquín Oristrell, uno de los coordinadores de guión, ha confirmado. Ha querido adelantar que dejarán la puerta completamente abierta “para que vuelva cuando quiera”. “Ocurrirán cosas interesantes y algunas nos pondrán nerviosos. Van a llorar mucho. Y sonreír”, ha contado. “Ricardo se lleva las llaves de la casa de los Alcántara”, explica. Así, ya hay quien vaticina que el actor regresará en el momento en que la serie tenga que despedirse de parrilla. Algo que a día de hoy no parece que vaya a pasar. Y es que la ficción sigue cosechando éxitos en cuestión de audiencia semanal.

El final de Ricardo Gómez como ‘Carlos Alcántara’, eso sí, será “muy emocionante”. Tanto es así que el actor reconocía haber tenido que parar en su última semana de rodaje algunas escenas. La emoción le invadía y era incapaz de seguir rodando.

Ricardo Gómez: "Mi cuerpo no me pide comodidad, sino afrontar retos" Así le ha explicado a @telediario_tve su marcha de #Cuéntame pic.twitter.com/bS0PUVPekr — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) May 29, 2018

¿Y Carlos Hipólito?

La continuidad de ‘Cuéntame’ y de Carlos Hipólito, que pone voz a ‘Carlos’ en el futuro y ejerce de narrador de la serie preocupan también a los fans. Aunque son muchos los que no ven sentido a que Hipólito siga poniendo la voz en off para narrar hechos que no ha vivido, desde la productora aseguran que no es incompatible.

Hay, incluso, quien ha pedido que se cambie a Ricardo Gómez por el veterano actor para interpretar el mismo papel. Algo que ya hicieron con Pilar Punzano en los años en los que interpretó a ‘Inés’ (siempre asociado a Irene Visedo).

Sustituyen al Ricardo Gómez por Carlos Hipólito y no hacen nada, continúa la serie igual. La tía Viv. — Matachin (@Matachin) May 30, 2018

Yo creo que si se va Ricardo Gómez de Cuéntame pueden poner directamente a Carlos Hipólito. — thehardme (@thehardmenpath) May 29, 2018

Pero… si se va Carlitos de Cuéntame… ¿Quién va a contar la historia? Es decir, puede seguir siendo la voz de Carlos Hipólito, pero ahí será en plan "a mi lo que me han contado". — Raúl Melero (@RaulMelero) May 29, 2018

Bueno, si Carlitos deja Cuéntame ya va siendo hora de que pongan por él a Carlos Hipólito, que aunque tenga 35 años mas por lo menos es la voz que ya debería prácticamente tener el personaje 🙈🙈 — 🌜ᴀxᴛᴜʀᴄᴇʟᴛᴀ🌛 (@AxturCelta) May 29, 2018