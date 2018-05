Fue terminar la actuación de Tatiana y Catriel en ‘Factor X’ y Risto ya hacía ver a la audiencia que no sería un juicio normal. El jurado se levantaba de la mesa asegurando que tras verles “me ha subido el azúcar” y salía del plató de audiciones. La concursante, rápida, le decía que no hiciera tanto papel porque “eres un romántico, que te sigo en Instagram“. Algo que no debió de sentar bien a Mejide.

Tras la valoración de Laura Pausini y Fernando Montesinos, Risto interrumpía la intervención de Xavi Martínez. Mejide aparecía por detrás del escenario con su móvil y no dudaba en preguntar a Tatiana cuál era su cuenta de Instagram. La familia de los aspirantes se emocionaba y alegraba, pensando que era buena señal. Pero nada más lejos de la realidad. Tras comprobar que ese era su perfil, Tatiana veía cómo Risto la bloqueaba. “Vale, ya no me sigues”, le decía el jurado.

Tatiana no podía creerse lo que acababa de ocurrir. Risto les daba un ‘no’ porque “no me ha interesado nada vuestra actuación”. Laura Pausini les animaba, por su parte, a presentarse a casting para musicales pero Risto cortaba radical: “No les digas eso, que les creas altas expectativas y luego van a ir… y no”.

“Yo sólo espero que te equivoques como lo hiciste con Pablo López”, le dijo la joven. Risto respondía que tenía una “fiabilidad del 99,9%, querida”. Finalmente, todos los miembros del jurado les daban un no.

Respuesta en Twitter

El momento se convirtió en uno de los más comentados en Twitter durante la emisión de ‘Factor X’. Como siempre, muchos defendían las formas de Risto y la manera de saber dar espectáculo. Otros, en cambio, expresaban sus críticas más duras contra el jurado.

Risto:

¿Cómo te llamas en Instagram?

¿Eres esta?

¡Hala! Pues ya no me sigues. Jesús Vázquez:

¡¿La ha bloqueado?! Tatiana:

Ojalá te equivoques conmigo como te equivocaste con Pablo López Niña del público:

¡Toma ya!#Fan#FactorX4 — Zuri (@Hodeiou) May 2, 2018

#FactorX4 menudo hate de Risto hacia Tatiana, qué chasco se ha llevado la pobre, no creo que nadie merezca ser tratado así. Las cosas pueden decirse de muchas maneras, y la humillación debería ser la última. — Gisela Martínez (@giselatalks) May 2, 2018

Tatiana: "Solo espero que Risto no se equivoque conmigo como se equivocó con Pablo López" #FactorX4 pic.twitter.com/5knwUr34xT — Dreamer. (@DreamForYle) May 2, 2018

QUE HACHAZO LE HA METIDO TATIANA A RISTO.

PUTA AMA NIVEL DIOS.

De Málaga tenia que ser. #FactorX4 — Adrián Mérida (@Adrianmerida_) May 2, 2018