Pese a que muchos pensaban que la entrevista a Alba Carrillo respondía a una petición de Telecinco, lo cierto es que Risto sorprendía con el ‘Chester Beauty’. La modelo rompía los prejuicios del presentador, mostraba sus miedos y el trasfondo del mundo de la moda, pero también se iba con reprimenda y “rayada”.

Tras el parón de Navidad, Risto regresaba con un programa dedicado a la belleza. Los invitados no podían ser más dispares. Nacho Duato y Alba Carrillo. Ésta última era la que más sorprendía, incluido al propio Risto, como él mismo reconocía al principio de su ‘Chester’.

Alba comenzaba su entrevista asegurando que la belleza no sólo era física y que si la llamaban “guapa” en plató no era sólo por lo físico. La modelo reconocía que ‘Supervivientes’ había sido un punto de inflexión y que a raíz de ello, la gente le había comenzado a mirar de otra manera.

Risto, por su parte, aseguraba que no había sido él quien había elegido a Alba Carrillo como invitada y decía sin pudor tener muchos prejuicios con ella tras verla en televisión. El presentador del ‘Chester’ le mostraba imágenes de su paso por la pequeña pantalla, con numerosas peleas y salidas de tono.

La conversación derivaba en una intervención de la que finalmente la modelo salía bien parada. En Twitter, muchos se sorprendían por lo interesante de su entrevista y así lo reflejaban en decenas de comentarios. De hecho, muchos comparaban su entrevista con la de Nacho Duato y daban como vencedora de la noche a la modelo.

Me está resultando un poco tostón el Nacho Duato. Mucho mas fresca la entrevista a Alba Carrillo #chesterbeauty

Alba: Yo es que no sé ligar Risto: Porque a ti te vienen, no lo necesitas Alba: Bueno, pues eso Qué reina 😂😍 #ChesterBeauty

Pero si Alba Carrillo sorprendía y gustaba, no lo fue menos Nacho Duato. El bailarín conquistó a muchos en una de las pocas entrevistas que ha ofrecido en televisión.

Después de ver #ChesterBeauty creo que podría ver una entrevista a Nacho Duato que durase horas, e incluso días, y no aburrirme de escucharle…

"Las cosas que no se ven y que no valen, son las que más cuestan". Nacho Duato en #ChesterBeauty

Pues anda que no se hacen cosas en la bibliotecas que resultan para taaaantos absolutamente invisibles y taaaan necesarias!! #BibliotecaBeauty #LibraryBeauty

