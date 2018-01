Las conexiones en directo provocan todo tipo de situaciones para los reporteros. Aunque el vivido por Rafa Rodrigo, de ‘Madrid Directo’, es sin duda de las más surrealistas. Al menos, de los últimos tiempos. Y es que al joven le robaron el abrigo mientras conectaba con el programa de Telemadrid.

Apenas 20 segundos les sirvieron a los ladrones para llevarse el abrigo de Rafa Rodrigo. El reportero se encontraba en el aeropuerto de Barajas para informar sobre la nueva política de equipajes de Ryanair. En un momento dado, volvió a conectar con Inmaculada Galván y Emilio Pineda para contarles lo que le acaba de ocurrir.

Era la presentadora la que preguntaba a Rafa Rodrigo qué le había pasado minutos antes. El reportero, maleta en mano y con mochila se explicaba. “Lo mío sí que es un ‘blue monday’ de los de verdad”, comenzaba su relato el reportero que, sin embargo, no podía evitar reírse por la surrealista situación. “Hace unos minutos estábamos precisamente aquí en esta cola para grabar a los pasajeros”, continuaba.

“Yo he dejado mi chaqueta aquí”, decía mostrando los asientos de una sala de espera. El reportero explicaba que había pedido a una señora que le “echara un ojo”. “Y cuando he terminado la primera conexión, que ha durado treinta segundos, pues…”, decía, haciendo el gesto de robar con la mano.

“No hay chaqueta, me he quedado sin cazadora. Me la han robado”, explicaba Rafa Rodrigo.

El reportero contaba que había preguntado a los turistas que estaban sentados cerca de ahí pero nadie había visto nada. Y que también había acudido a seguridad. Sin embargo, allí le habían dicho que no había cámaras porque, debido a obras en el aeropuerto, en esa zona estaban tapadas con paneles.

A preguntas de Emilio Pineda, Rodrigo explicaba que la documentación, afortunadamente, no la llevaba en la chaqueta. E Inmaculada Galván aprovechaba para recordar a los espectadores de Telemadrid que tuvieran siempre mucho cuidado con sus pertenencias en el aeropuerto. No sin lanzar una pulla a Aena por haber tapado las cámaras de seguridad.

Para todos los que me preguntáis por privado “La Historia del Abrigo 🧥Robado en Barajas”… os dejo la conexión en directo con @inmagalvano y @EmilioPineda_ y lo que ocurrió para @MadridDirecto @telemadrid Gracias por el vídeo @MaspiTV 😉 pic.twitter.com/dsJQaZ9KuV — Rafa Rodrigo (@RafaRodrigoZ) January 17, 2018

El propio Rafa Rodrigo compartía el vídeo en su cuenta de Twitter. Allí también agradecía los mensajes y los comentarios de broma que habían hecho en el programa ‘Esto me suena’ de RNE.

Por su parte, la cuenta de ‘Madrid Directo’ en la red social hacía un llamamiento por si alguien había visto el abrigo de su reportero, aunque no parece que haya habido suerte.