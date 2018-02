Roberto Leal, el presentador de ‘Operación Triunfo’, ha hecho un alegato en defensa de su acento andaluz en respuesta a la crítica de una usuaria de Twitter.

“TVE la pagamos todos. No sé cómo pueden mantenerte con esa voz, acento cerradísimo andaluz.Hablas rápido, no tienes presencia. ¡Qué estafa! En Andalucía, los que dan los partes hablan correctamente el español”, señalaba una tuitera llamada Dolores Blanco en un mensaje directo al presentador de ‘OT’.

@RobertoLealG TVE, LA PAGAMOS TODOS, NO SÉ, CÓMO PUEDEN MANTENERTE CON ESA VOZ, ACENTO CERRADÍSIMO DE ANDALUZ, HABLAS RÁPIDO, NO TIENES PRESENCIA, Y AHORA OT, ¡¡QUÉ ESTAFA!! EN ANDALUCIA, LOS Q DAN LOS PARTES HABLAN CORRECTAMENTE ÉL ESPAÑOL — Dolores Blanco Baldu (@DBaldu) February 2, 2018

Con contundencia y educación, Roberto Leal no ha dudado en contestar. “Qué bien aprovechados los 140 caracteres. Ya que hablo rápido, le escribo lento para que me entienda. Dolores, Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y este es mi acento. Del cual no solo no reniego sino que estoy muy orgulloso de él. ¿Se me entiende?”.

Qué bien aprovechados los 140 caracteres 😊. Ya que hablo rápido, le escribo lento para que me entienda. Dolores, Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y este es mi acento. Del cual no solo no reniego sino que estoy muy orgulloso de él 😊. ¿Se me entiende? @DBaldu https://t.co/2OXYgDuAxn — Roberto Leal (@RobertoLealG) February 2, 2018

“VIVA TU ACENTO”

La respuesta de Roberto Leal ha tenido multitud de reacciones en Twitter, la gran mayoría de apoyo al presentador sevillano. Su comentario ha sido más de 5.000 veces retuiteado y cuanta con más de 15.000 ‘me gusta’.

Una de las que ha contestado ha sido Noemí Galera, directora de la Academia de ‘Operación Triunfo’. “Yo te he entendido perfectamente. Viva tú, tu acento y hasta tus andares”, señalaba.