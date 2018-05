“Lo que he vivido hoy me parece rastrero y de muy mal gusto”. Esa era la primera frase de un Roi cabreado con ‘Sálvame’ por la encerrona de la que era víctima este martes. El concursante de ‘OT 2017’ cargaba así muy duro contra el programa tras verse asaltado en directo.

Era al poco de comenzar ‘Sálvame’ este martes cuando, de repente, Carlota Corredera salía a un lateral de plató para hablar con Roi. El concursante, sentado en un sillón, se mostraba amable pese a todo. “Esto es lo que se conoce como un atraco”, decía la propia Carlota al acercarse al artista.

“¿Cómo estás?”, preguntaba la presentadora. “Bien, aquí, acompañando a Cris”, decía Roi. Carlota le preguntaba entonces por qué su novia tenía que ganar ‘Factor X’. “Porque me parece una artista muy completa y mejor persona”, contestaba. El cantante, aunque agradable, se mostraba incómodo ante la encerrona.

Su enfado lo confirmaba después en su cuenta de Twitter, donde en un par de mensajes cargaba contra el programa. Y lo hacía porque la encerrona no le ha gustado nada.

“Estas cosas se avisan y como comprenderéis no me hace ninguna gracia salir en un programa que ha criticado tanto a mis compañeros. Simplemente iba a acompañar a mi novia”, decía en un primer tuit.

Lo que he vivido hoy me parece rastrero y de muy mal gusto.

Estas cosas se avisan y como comprenderéis no me hace ninguna gracia salir en un programa que ha criticado tanto a mis compañeros.

Simplemente iba a acompañar a mi novia — Roi Méndez (@Roi_ot2017) May 8, 2018

Roi hacía referencia así a las muchas críticas vertidas en el programa contra compañeros de ‘OT’ como Cepeda o Alfred.

En un segundo tuit, Roi aseguraba que “nadie me saludó estando allí, incluso me preguntaron si era bailarín”. Y sorprendía al explicar hasta qué punto su intervención no estaba prevista cuando le hicieron firmar los papeles de derecho de imagen después.

Nadie me saludó estando allí, incluso me preguntaron si era bailarín.

Después de sacarme sin permiso me mandan firmar los derechos de imagen…👌🏻 — Roi Méndez (@Roi_ot2017) May 8, 2018

Ante el revuelo, un par de horas después Roi expresaba que “en ningún momento me meto con la cadena”. Incluso, contestaba a algunos fans asegurando que no tendría problema en acudir a programas de la misma si le hubieran llamado para invitarle.

En ningún momento me meto con la cadena — Roi Méndez (@Roi_ot2017) May 8, 2018

Desde el propio perfil de ‘Sálvame’, donde ya le habían hecho una foto a escondidas, le pedían disculpas a su manera.