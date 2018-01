Para los fans de ‘OT’ no es nuevo que Alfred se presentó a ‘La Voz’ y fue rechazado. Ninguno de los ‘coaches’ se dieron entonces la vuelta. Y aunque más de uno se esté arrepintiendo ahora, ‘Sálvame’ lo ha aprovechado para ridiculizar al concursante.

Algo que no ha gustado nada a los fans de ‘OT’, que han mostrado su enfado en Twitter. Algunos se quejan de que el espacio de Telecinco se aprovecha del talent de TVE sin nombrarle y sólo para intentar dejarle mal.

Hay una cadena de televisión (Telecinco) y un programa de televisión Sálvame que se ríen porque Alfred no pasó las audiciones a ciegas de La Voz mientras él un chaval de 20 años está encerrado y no puede decir nada ni defenderse. Lamentable. #OTDirecto18E pic.twitter.com/dWt4uh67b4 — OT Noticias (@OTnoticias) January 18, 2018

A mi lo de Sálvame con Alfred me hace gracia, el ridículo se cuenta solo. En su programa Raoul y Cepeda llegaron más lejos y mira dónde están ahora. ¿Y Alfred? Pues todo dicho. En 2 minutos no se demuestra el talento, hace falta más. De ahí la calidad de OT vs La Voz. — Infu *** 🎺 (@stopdramasnow) January 18, 2018

Los de sálvame riéndose y criticando a Alfred ha sido realmente penoso! Son unos rencorosos. Y luego querrán que los de OT visiten y canten en su programa… espero que no vaya ninguno nunca!! #OTDirecto17E #otdirecto18E — bee (@therbee) January 18, 2018

En TeleCinco critican desde Sálvame el talento de Alfred de OT. Lo dice la cadena donde Belén Esteban ganó un concurso de talentos, de baile — vistaset (@vistaset) January 18, 2018

Los de Telecinco (salvame) hablando y criticando a concursantes de OT.

Lo que es la envidia de un programa que triunfa por si solo sin necesidad de morbo y espectaculo bochornoso. — Commander🍯🥊 (@ApoyoLextrange) January 18, 2018

Pq hablais de @OT_Oficial si no tenéis ni puta idea @salvameoficial @Kiko_Hernandez hablamos de tu vida porque a lo mejor es peor que la de @Alfred_ot2017 porque si te conoce España es por gran hermano y sálvame cosa que Alfred antes de entrar a ot ya tenía carrera de musico — ALMAIA DE ESPAÑA (@Almaia_De_Spain) January 17, 2018

Durante la emisión de este miércoles, ‘Sálvame’ anunciaba varias veces que hablarían de Alfred. El programa se subía así de nuevo al carro del éxito de ‘OT’. Los cebos lanzaban frases como “él no es Alfred de España”, “otro que lo intentó en Telecinco” o “lo importante es participar”. Todo ello acompañado también por las opiniones poco favorables de los ‘coaches’ de aquella edición.

Era hacia el final del programa cuando se mostraba la audición que Alfred hizo en ‘La Voz’. Sin nombrar a ‘OT’, Carlota Corredera le presentaba como “un concursante que está triunfando y teniendo muchísimos fans”. Y apostillaba que “igual que la persona con la que está, Amaia”. “Y mira por donde que los dos también aparecieron en Telecinco. Curiosamente no le quiso ningún ‘coach’ de ‘La Voz'”, añadía la presentadora con un tono sarcástico.

Fue en 2016 cuando Alfred intentó participar en ‘La Voz’. Entonces, ni Alejandro Sanz, ni Melendi, Malú y Manuel Carrasco se dieron la vuelta en la audición a ciegas. Aunque los comentarios eran positivos, el cantante no pasó el casting. A la vuelta del vídeo, fue cuando Kiko Hernández intentó ridiculizar a Alfred. “Ahora no sé porque no le sigo, pero hace un año y medio cantaba peor que Chayo Mohedano. Yo tampoco me doy la vuelta ni para decirle buenas tardes”, decía.

No es lo mismo cantar, que dar el cante…

No es lo mismo Amaia & Alfred, que Soraya y Mariano…

No es lo mismo Sálvame, que OT…

No es lo mismo,… ¡no!, ¡no!, ¡no!#OTDirecto18E #AlfredEresOT #AlmaiaEurovision # pic.twitter.com/GuCPI2UuSO — Antonio Vilela (@vilela58) January 18, 2018

Un comentario que no gustó nada en Twitter. Sobre todo, porque ‘Sálvame’ intenta aprovechar el éxito de ‘OT’. Ya lo hizo hace un mes con Cepeda. En aquella ocasión, sacaron pecho por haberle descubierto en ‘La Voz’.

Y hoy en Sálvame hablan de Alfred y su audición en La Voz. Osea, no supisteis valorar ni a Cepeda, ni a Raoul ni a los grandes músico y futuros artistas famosísimos españoles de Alfred y Amaia y ahora en la cadena os subís al carro @salvameoficial? #OTDirecto17E — SALVAR ANA GUERRA 🎺#1016 (@AdrianMaximoo) January 17, 2018

Todo empezó con Telecinco burlándose de OT

Siguió con Telecinco hablando de Cepeda

Continuó con Telecinco nombrando a Amaia en Sálvame

Y sigue con Telecinco nombrando a Alfred en Sálvame Vuestra ridiculez no tiene límites @telecincoes — 🍿 (@T5Comento) January 17, 2018

En Sálvame sacan a Amaia pero solo para fardar y decir "que primero estuvo en telecinco eh", a Cepeda para decir que estuvo antes en La Voz y de Alfred hoy practicamente se han reído de él y diciendo que no pasó los castings de La Voz. Ya quisieran ellos ya… La Voz 👎 , OT 👍 — 🇺🇾 HUGO GANADOR 🇺🇾 👑Reina LS👸🏽 (@la__Sirenita__) January 18, 2018

Amaia tampoco se ha librado de aparecer en ‘Sálvame’. El programa recordaba que la joven había pasado ya por ‘Cántame una canción’, presentado por Pilar Rubio. También sin nombrar a ‘OT’, Carlota señalaba que ahora la de Pamplona es conocida como “Amaia de España” y se vanagloriaba de su paso por la cadena.

Sálvame no sabe que hacer para llevarse los méritos de que Amaia y Alfred los descubrió Telecinco, patético 😂 — Beky ⛅ (@Rebequita_Gil) January 17, 2018

En salvame solo hacen sacar a los concursantes de OT, ayer Amaia hoy Alfred… no saben q hacer para meterse con el formato lider de audiencia jaja #OTDirecto17E — Mar (@marnoelia_34) January 17, 2018

Poco se habla del ridículo de sálvame hablando de Amaia y diciendo que empezó aquí en Telecinco jajsj — Sr Cepoi (@Blessed__55) January 16, 2018