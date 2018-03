Paz Padilla se encargaba, incómoda en su papel, de dirigir un debate y especial sobre Gabriel. Este lunes, ‘Sálvame’ se convertía en casi un monográfico sobre el pequeño. Conexión con la capilla ardiente, reportero desplazado, noticias y mucha especulación. Algo que no ha gustado nada a los espectadores.

Aunque para este especial ‘Sálvame’ llamaba a tres expertos, Mila Ximénez se convertía también en tertuliana de la mesa. Junto a ella, el periodista de sucesos Javier Negre, la abogada Montse Suárez y el subinspector de la Policía Nacional Alfredo Perdiguero. Además, el defensor del menor, Javier Urra, conectaba con el programa en varias ocasiones.

La cobertura, que se extendía casi tres horas, no gustaba nada y desataba las críticas. Muchos señalaban que no se podían mezclar contenidos, ya que se adelantaban ‘cebos’ de otros temas. Algunos comentaban que ‘Sálvame’ no debía mezclar su estilo con sucesos. Y había quien clamaba por las especulaciones que se vertían en la mesa acerca del asesinato de Gabriel.

Muy Lamentable @salvameoficial tratando el trágico desenlace del niño Gabriel con una cómica y no un periodista dirigiendo el debate. Paz Padilla no está preparada, no sabe hablar, ni tratar un tema de este nivel…#salvame — JJ Tranque (@jjtranque) March 12, 2018

Ostias y no habeis intentado sacar jugo morboso #salvame como siempre haceis con todas las noticias??? SE OS TENDRIA QUE CAER LA CARA DE VERGUENZA!!!! — Under (@Kajuna6x9) March 12, 2018

Hoy en la basura de #salvame full time de carroñeros y buitres aprovechando la.muerte de #gabriel para soltar basura ideologica, imagenes de masas de borderlines pidiendo linchamientos gritos de hija de puta..todo en horario infantil. Spain is different — JR (@martinezerfacha) March 12, 2018

Madre mía #pazpadilla diciendo grabiel anunciando no se que de maria la piedra hoy #salvame se merece un premio grande a la falta de ética y al antiperiodismo serio — domingo gonzalez (@domingoagg) March 12, 2018

Que HDP sois , aprovechando una circunstancia tan drástica. #carroña #salvame Dedicaros a lo vuestro que es el cotilleo y dejad de ser buitres televisivos — roberto cabrerao (@porqueleerlo) March 12, 2018

A #PazPadilla le queda grande intentar hacer de periodista en especial sobre muerte de #GabrielCruz. Es necesario #Sálvame??? pic.twitter.com/9L64UPmuc2 — Maite Mercado (@maitemarket) March 12, 2018

Vergüenza de el populismos de algunos tertulianos y algún que otro invitado telefónico de #salvame. Dejen de utilizar el dolor humano y la desgracia ajena para hacer política o hacer audiencia. Respeto y mucho amor a la familia. Esto es un movimiento de amor. #niñogabriel — alexburton (@alexbur48765060) March 12, 2018

Quizás no venga al caso, pero me puede…. me puede ver a los paparazzis de #Salvame hablando y opinando sobre el tema de #Pescaito Hacer un show de un caso tan tan grave es inadmisible… — Iván🐾 (@Ivansr90) March 12, 2018

Máximo del año

Pese a las críticas, ‘Sálvame’ marcó máximo de audiencia esta temporada. La edición ‘naranja’ logra 2.381.000 espectadores de media y marca un 21,3% de share.