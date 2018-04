Son muchos los que han cuestionado la sentencia a ‘La Manada’. Los que se han mostrado totalmente en desacuerdo con ella. Entre ellos, decenas de rostros conocidos. Y aunque la mayoría lo han hecho en Twitter, Sandra Sabatés lo hacía ante la cámara, en ‘El Intermedio’. Su alegato es de los más compartidos y los más aplaudidos.

En apenas un minuto, la periodista hace un alegato lleno de rabia por una sentencia que nadie entiende. El Gran Wyoming le dio paso, asegurando que ella era la más indicada para lanzar su reflexión acerca de ello. Y así lo hizo, despertando los aplausos de las redes sociales. Su nombre, de hecho, es trending topic.

Sabatés arrancaba su mensaje recordando que la sentencia a ‘La Manada’ “obliga a la víctima a probar que hubo violencia o intimidación”. “Es decir, para este tribunal, no es suficiente con que cinco hombres metan a una chica en un portal, la agredan sexualmente sin su consentimiento, la graben, compartan el vídeo y presuman de sus actos”, continuaba.

Sandra llegaba a una conclusión que muchos han visto como un peligro. “Si una mujer no se defiende porque el miedo la paraliza, no es violación”, se lamentaba.

La colaboradora de ‘El Intermedio’ comparaba después el caso con lo que aconseja la Policía en caso de atraco. “En un robo, la Policía te recomienda que no opongas resistencia porque tu vida puede correr peligro. Pero en una violación, parece que la justicia quiere que las mujeres nos resistamos aunque esto suponga que nos maten”, dice tajante Sandra Sabatés.

En su alegato, la presentadora de La Sexta recuerda el caso de una joven que vivió una situación similar en los sanfermines de 2008 y acabó siendo asesinada. “Ninguna mujer debería arriesgarse a morir para demostrar que ha sido violada”, dice tajante.

“Para determinar si ha habido violación, los jueces no deberían fijarse en la reacción de la víctima (…) sino en los actos del agresor”, decía. “Esta sentencia tenía la oportunidad de hacer historia y demostrar a las mujeres que el sistema judicial las protege. Sin embargo, pasará a la historia por dejarnos un poco más desprotegidas”, terminaba la periodista.

El alegato de Sandra Sabatés era de los más aplaudidos en Twitter. Muchos apoyaban a la periodista y compartían su reflexión.

Numerosos mensajes respaldaban su discurso, que dejaba bien claro que “la justicia ha vuelto a dictar nuestra sentencia”.

