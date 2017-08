Ha sido el propio Santi el que ha querido contar lo sucedido, después de que numerosos fans le preguntaran a través de su cuenta de Instagram qué le había pasado.

Con buen aspecto, sonriendo y levantando el pulgar en señal de que todo está bien, el humorista de Jaén ha querido contar a sus seguidores que ha sufrido un infarto del que ya se recupera. “Se suelen poner por aquí fotos bonitas y todo perfecto”, comienza el que fuera el famoso ‘frutero’ de la serie ‘7 Vidas’.

“Como me pregunta tanta gente, al final lo mejor es contarlo. He tenido un infarto en la arteria esplénica. Suena fuerte pero está todo controlado. Al ser en la zona del brazo la cosa no es tan crítica”, explica Santi Rodríguez, que permanece ingresado en el Hospital Clínico Ciudad de Jaén.

“Gracias a todos por vuestros mensajes. Ahora toca optimismo y remontar de nuevo”, concluye su mensaje en Instagram.

Santi Rodríguez acababa de regresar de unas idílicas vacaciones en Costa Rica, de las que había dado cuenta también en Instagram, cuando sufrió este infarto del que ahora se recupera tranquilo y controlado por los médicos.