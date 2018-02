Aunque Risto tuvo sentados a Michael Robinson y a Santiago Segura, fue éste último el que más protagonismo acaparó en Twitter. El director y actor sorprendió por los muchos temas que tocó en su entrevista y por sus opiniones.

Segura pasó por temas tan variados como Cataluña, su personaje más icónico, -‘Torrente’-, o el mal gesto que le hizo Almodóvar. Santiago tuvo mucho tiempo para hablar de todo lo que quiso y lograr buenos elogios en Twitter. Su entrevista ha sido de las más comentadas y que mejores críticas ha logrado.

Entre otras cosas, por su crítica con ‘Torrente’. Segura explicaba que cuando creó a su personaje más icónico, le habría gracia porque pensaba que ya no existía nadie así. Sin embargo, “ahora miro atrás y veo que está muy vigente”. “España sigue siendo ‘Torrente’ y eso me abochorna”, dijo.

SANTIAGO SEGURA: 'si es que yo no soy un educador….si ves TORRENTE y no lo entiendes….que te lo explique tu puta madre' 😂😂😂 #ChesterOlé

De los tópicos y los límites del humor, Santiago Segura llegaba a Cataluña. El director aseguraba que mostrarse neutral en un tema podía molestar lo mismo que pronunciarse al respecto. Pero sí dejaba claro que “mantengo intacto mi amor absoluto a Cataluña”.

De Cataluña, Santiago Segura saltaba a Pedro Almodóvar, recordando un episodio que no deja en muy buen lugar al director manchego. Y es que en los tiempos en los que Segura era figurante, Almodóvar decidió sacarle de plano y enviarle a una fila trasera en ‘Tacones lejanos’ por “antiestético”.

“Estaba en segunda fila (…) Vi que Almodóvar le decía algo al ayudante de dirección. Y se acerca el ayudante de dirección y dice ‘Por favor, el gordo al final'”, relataba Santiago Segura. El director decía que nunca le había llegado a contar al manchego la anécdota.

Su remix de temas provocaba un aluvión de buenas críticas en Twitter, alabando la entrevista. Entre lo más repetido, la sorpresa que se han llevado muchos al ver cómo se explicaba el director.

Pues a mi Santiago Segura me ha encantado, que queréis que os diga… #ChesterOlé

Qué grande Santiago Segura. Qué discurso más coherente y necesario. Gracias @SSantiagosegura por decir lo que muchos pensamos y queremos gritar a voces pero no tenemos la oportunidad de hacerlo. #ChesterOlé ❤

Me ha llamado la atención para bien la opinión de Santiago Segura sobre el fútbol y el independentismo. #ChesterOlé

Pues me sorprendo que una entrevista a Santiago segura me haya parecido tan interesante #chesterole

El único tema que sí levantó más críticas fue el de los micromachismos. Santiago Segura hacía una reflexión y aseguraba que acciones como ayudar a una mujer con una maleta o abrirle la puerta eran también micromachismos. En Twitter, muchos aseguraron que esos gestos son pura cortesía y ayuda al prójimo.

#ChesterOlé , no se deja pasar a una mujer por una puerta por machismo un hombre la deja pasar xq es es un caballero, la educación marca las reglas del juego para vivir en sociedad

Para Santiago Segura ayudar a una mujer con una maleta es un micromachismo, desde pequeño me enseñaron que era ser educado… estoy entendiendo mal esta historia del machismo #ChesterOlé

Estamos llevando al extremo el machismo… yo agradezco que me ayuden a subir la maleta si no puedo, no es micromachismo, es ayudar al prójimo @SSantiagosegura #ChesterOlé @Chester_cuatro

