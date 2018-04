Pese a que duró toda la noche, la historia principal de ‘Supervivientes’ este pasado domingo no se sostiene. Una mentira que adelantaron hace ya un par de días en Telecinco y que sostuvo esta pasada entrega de ‘Conexión Honduras’. La historia no era otra que la noche de sexo entre Sofía y su ex Hugo. Una pasión que habrían desatado tras la evacuación de la isla por el temporal la semana pasada.

Fue Mayte Zaldívar quien contó que Sofía y Hugo tuvieron una noche de sexo en el refugio. Pero su relato no se sostenía. Y así se lo hicieron ver en Twitter, donde se quejaron de la gran mentira que había contado la ya concursante expulsada.

#ConexiónHonduras6 Si no hay imágenes de Sofía… ¿Me voy a creer a Mayte Zaldívar que tiene un CV de mentirosa y a un vidente que nada ve y que es capaz de inventarse lo que sea para ganar a Sofía? Todo es mentira — Emperador Verde (@EmperadorVerde) April 22, 2018

De lo que dice Saray no hay imagenes y es mentira, pero si Mayte dice que Sofia se ha tirado a alguien es verdad 🤔 #ConexiónHonduras6 — Ivan (@IvanML_18) April 22, 2018

Con lo que acaba de decir Mayte ya me deja claro que lo del ‘sexo’ es mentira #ConexionHonduras6 — Dulce 🐹🌟 (@biobuby) April 22, 2018

Ya me joderia que Alejandro Albala se creyera la mentira mas grande que va a soltar Mayte de Sofia, la verdad #StopMachismoSupervivientes #ConexionHonduras6 — Sole Jackson (@Sole_Jackson777) April 22, 2018

Algunos aseguraron no creerse la gran mentira. Otros se preguntaron por qué el propio programa lo daba por hecho si no había imágenes. Había quien lo ponía en duda porque ningún compañero más lo escuchó. Alguno, porque Mayte no tiene buena vista. Y también hubo muchos que se indignaron por poner a Sofía como gran protagonista.

Y es que, como bien resaltaron, para la supuesta noche de sexo hacían falta dos personas. Sin embargo, todo se centró en Sofía. Una actitud que muchos tacharon de machista y así se lo recriminaron a ‘Supervivientes’.

Me parece TAN MACHISTA el cebo de “Sofía y el sexo” como si fuera una puta y follase sola con una escoba. Y lo dice una señora que ha estado en la carcel por robar y todos la tenemos que creer? Luego harán 12 meses 12 causas y darán lecciones de feminismo #ConexionHonduras6 — Astrid (@Astrid_Libre) April 22, 2018

"Sofía y el sexo" es el cebo mas machista y denigrante para una mujer que he visto en los últimos tiempo en un programa de tv. Verguenza debería darle a Sandra Barneda presentar ese tipo de titular y contenido en su programa. #ConexiónHonduras6 — Juan sin miedo (@foxyJuanpe) April 22, 2018

#ConexiónHonduras6 Si fuese Hugo el que estuviera diciendo todas esas barbaridades a Sofía. Sería machismo srta Sandra Barneda?

No es machista basar medio programa en saber con quien se acostó Sofía?

Pregunto, @SandraBarneda — Male.effective (@LensHervas) April 22, 2018

#ConexionHonduras6 ahora estar debatiendo si ha mantenido o no relaciones sexuales no es un tema machista. Dejar de denigrar a Sofía por ser mujer y por estar con tíos. Es igual que la mayoría de los tíos y en ellos no es tema de opinión — sofiahastaelfinal (@anacarceles1985) April 22, 2018

No puedo más, me voy a pillar un tren y me planto en T5, estoy hasta el coño d q lo manipulen tdo a su gusto.María y Sofía dicen q Francisco x detrás es un machista y demás,NADIE le cree pq claro no hay cámaras,ahora dicen q Sofía ha follado y NO hay cámaras #ConexiónHonduras6 — Carmen ☔️💙💛 (@_carmenGh) April 22, 2018

La hipócrita de Sandra Barneda tachando de machista la decisión de los chicos de ir ellos a la prueba pero lo de estar toda la noche dejando a Sofía de guarra por mantener relaciones sexuales con alguien le parece fenomenal, que asco de presentadora #ConexionHonduras6 — mosquetero de la mosquera (@itstaygh) April 22, 2018

Y me quieren vender que esta señora, que no ve tres en un burro, vio a oscuras precisamente a Sofía echar un polvo con alguno. #ConexiónHonduras6 pic.twitter.com/pnPpFWyrqm — Sword (@SwordGH) April 22, 2018

La mentira, paso a paso

Ni la propia Mayte parecía creerse la historia de la noche de sexo entre Sofía y Hugo. “La cama hacía ruido de madrugada. El Maestro Joao y yo escuchamos ese ruido, y el ruido era muy característico”, decía.

El relato de Mayte era algo inconexo, se expresaba mal y entraba en contradicciones. Por no hablar de que muchos llamaron la atención sobre la manera de dormir. Y es que tras el temporal, los concursantes se refugiaron en otra isla. Allí, tuvieron que dormir en barracones compartidos. Si Mayte y Joao escucharon a Sofía y Hugo desde otro barracón, ¿cómo es que nadie del suyo propio, que estaban cama con cama, no se dio cuenta?

El relato hizo aguas por todas partes, pese a los empeños de Mayte y de Sandra Barneda desde de plató para dar veracidad a la historia.