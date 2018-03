Nuestra nueva casa… justo hoy la hemos pisado por primera vez… que suerte de tenerte @isapantojam . Ahora viene una etapa nueva, una etapa en la que tú ya has estado y que ahora te toca vivirla desde otra perspectiva completamente diferente. Os dejo bien, os dejo con todo atado para no tener quebraderos de cabeza aunque me haya escapado de la mudanza… 😏😎 confío en que aquí nuestra familia estará divinamente y que todo seguirá igual o incluso mejor cuando vuelva (que espero que sea dentro de mucho). Gracias a mis amigos, en especial a @germancotan @raul_triana_ @lidianr97 @polserrera28 #tomás por que sois uno de los pilares fundamentales en mi vida. Al fin y al cabo los amigos sois la familia que no se escoge… hermanos todos. Cada uno con sus cosas… como yo con las mias… pero al final mis hermanos. A partir de ahora estaré más tiempo expuesto a los medios durante X tiempo… y nada de tiempo con vosotros… espero no decepcionaros por que de verdad es lo que más me dolería… decepcionaros. Os quiero muchísimo, tanto a los que he nombrado como a amigos a los que no. Mis dos hijos por supuesto los tendré presentes 24/7. Y mi abuelo, mi madre, mis hermanos Gonzalos y Alberto @gonzalo_polo06 @gonzaloisla7 @albertiitto , a Jero y a mi abuelo. Os quiero, os quiero muchiiiiiiisimo! Por favor, cuidad todo para que siga igual de bien cuando vuelva. Os voy a echar mucho de menos, esta es una gran oportunidad sobre todo para que me conozcan un poquito más como vosotros me conocéis… es una oportunidad para saber hasta donde puedo llegar… y es una oportunidad para también aprender. Os echo de menos, os voy a echar de menos, mucho! Pero de seguro merecerá la pena. Gracias por confiar en mi. A vosotros como al resto de personas que sin conocerlas también lo hacen. Un fuerte beso. ALBERTO. Y no lo olvides cariño… eres absolutamente todo, 13.

