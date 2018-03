Ya lo adelantó Kiko Hernández en ‘Sálvame’ hace un par de días. Alejandro Albalá tenía pensado romper en directo con Sofía Suescun y así lo hizo este martes. Tras dos semanas de coqueteo entre su novia y Logan, el ex de Chabelita decidía cortar de manera unilateral la relación. Un capítulo más del montaje de ambos.

Como no podía ser de otra manera, lo hacía en directo en ‘Supervivientes’. Aprovechando la entrega de ‘Tierra de Nadie’, Albalá aseguraba estar harto de humillaciones públicas. “Sinceramente a mí esto ya me cansa demasiado, ya no puedo aguantar esto”, decía. Alejandro explicaba que lo que más le había dolido era no recibir ningún mensaje de Sofía. “No me ha mandado ningún tipo de mensaje de aliento ni nada. Así que me desligo totalmente de la defensa de Sofía. A día de hoy, mi relación con ella está acabada”, sentenciaba.

De momento, Sofía desconoce la decisión. Y es que aunque Jorge Javier preguntaba a dirección si Alejandro podía comunicarse con su ya exnovia, el programa rechazaba la idea. Que hay que alargar el culebrón.

Albalá se mostraba dispuesto a decírselo a Sofía en directo y el hermano de ésta también pedía que la pareja pudiera tener una conversación. Pero no sucedía. Así, ‘Supervivientes’ se guarda una baza para este Jueves Santo.

Mientras tanto, Sofía insiste en la isla en que a Alejandro no puede llamarle “novio” porque sólo llevan tres meses juntos y ha desvelado que no está enamorada de él. “Empecé con él de rebote. A día de hoy sé que no es el amor de mi vida”, ha dicho.

Burdo montaje

Con todo ello, pocos son los que se creen esta historia. La mayoría de seguidores de ‘Supervivientes’ tiene claro el montaje de la pareja. Y así lo han dejado ver en redes sociales. El nuevo capítulo de Alejandro y Sofía no ha hecho más que confirmar las sospechas.

Pues me parece bien lo que a hecho Albalá pero sigo pensando que esto es un montaje de los dos y que lo pactaron antes de irse a la isla #TierraDeNadie2 — Rehtse Parre Almaia 🎤 (@ApoyamosArgi) March 27, 2018

#TierraDeNadie2 lo de @AlejandroAlbala y @_SofiaGH16_ es un montaje desde el primer día q empezaron…todo por la fama y platós…espero q ya no vaya a defender ni a opinar porque ya no es ni su "novio" La dignidad siempre antes q el dinero y la fama 🤔 — #LaCoyote 🐺 (@SraAcero_Spain) March 27, 2018

#TierraDeNadie2 el teatro de sofia y albalá, ademas de ser infumable y estar pactado todo desde antes de empezar, ademas de eso, perjudica el concurso y la verdadera supervivencia de los demas… da asco el monumental montaje.. — Manuel Yellow (@YellowManuel) March 27, 2018

Sí se lo dice, le esta dando licencia para que se tire a Logan. Él lo que quiere ir a la isla a concursar, porque forma parte del montaje lo tenían todo preparado!!#TierraDeNadie2 #Supervivientes2018 — Sιмþℓємєи†є A N A✒ (@anabarr_) March 27, 2018

#TierraDeNadie2 Yo lo que veo es que esta relación para mi nunca a existido, montaje desde el minuto 0 y ahora viene el hablar en platos por la falsa ruptura — Gemma Palacios Sánchez (@GemmaPalaciosS2) March 27, 2018

Claro para que ir desde el primer día? Vaya montaje que tiene este chaval con la otra! FUERA SOFIA YA!! Se les acabó el chollo!!!!#TierraDeNadie2 — Sιмþℓємєи†є A N A✒ (@anabarr_) March 27, 2018

El montaje de albala y sofia se ve a kilómetros #TierraDeNadie2 — Chicaposesiva💣 (@Chicaposesiva1) March 27, 2018