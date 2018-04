Si hay una protagonista indiscutible de ‘Supervivientes’ es Sofía Suescun. De nuevo, el reality basó su gala en ella. En esta quinta entrega, la navarra pasó por todos los estados de ánimo. Desde las lágrimas más amargas al ver llegar a Hugo Paz, su exnovio, a la rabia de asegurar que de Honduras no la sacan ni queriendo. Además, destapó las trampas de Logan y Romina y los entresijos de un programa que dijo adiós a Fernando.

La noche no comenzaba bien para Sofía. Reunidos en la playa, esperaban la llegada de un nuevo concursante. Hugo Paz se tiraba del helicóptero y llegaba a la isla dispuesto a hacer las paces con la joven. Ella, mientras tanto, se quejaba amargamente a Jorge Javier y se preguntaba qué había hecho para merecer semejante castigo. Fácil: ser la que más juego da en ‘Supervivientes’.

Entre lloros y lamentos, Sofía explicaba que esa persona le había hecho mucho daño. Y es que ella y Hugo habían estado juntos año y medio, tras conocerse en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. La relación se rompió por la infidelidad de él.

Pero rápido se recuperó Sofía, que dejó en ridículo a Hugo. Cuando Jorge Javier pidió al concursante que se presentara, la joven no le dejó hablar: “Hugo, exnovio de Sofía Suescun. De nada porque estés aquí. De nada, eh, de nada”, le decía.

En diez segundos, Sofía le dejaba por los suelos. Después, tras salvarse de la expulsión, la joven cambiaba de nuevo y se mostraba más fuerte que nunca. Aseguró que no habría concursante que pudiera con ella y que superaría a cualquiera que llegara por mucho daño que intentaran hacerle.

Pero su protagonismo no quedó ahí. Sofía confesaba estar todavía enamorada de Alejandro Albalá, a quien intentará recuperar. “Sigo pensando en Alejandro, quiero demostrar que realmente le quiero a él”, decía.

Además, destapó las trampas de algunos. La joven, harta de los juegos de Logan, acabó confesando que Alejandro le contó los tejemanejes del Míster con Romina. “Su representante le dijo que se acercara a mí y después a Romina”, decía Sofía. La joven contó que Alejandro le había pasado información, lo cual es trampa, pero dejó en evidencia la estrategia de sus enemigos.

Y por si fuera poco, también estuvo metida de lleno en la aparición misteriosa de un preservativo. En el ‘Lado Civilizado’ no tenían fuego y de pronto apareció un profiláctico con el que hacerlo. El equipo de ‘Supervivientes’ sospechaba enseguida y Jorge Javier preguntaba a los concursantes. Poco tardaron en admitir que se lo habían dado desde el mirador.

Aunque Sergio aseguraba que lo tenía en la chaqueta y Sofía e Isabel disimulaban, los tres acabaron confesando lo que había pasado. A los primeros a los que preguntaron fueron al ‘Lado Salvaje’, que mostró sus preservativos y demostró que ellos no se lo habían pasado. Tras descubrirse la verdad, sanción al canto.

El suceso del preservativo pasó hace más de 1 semana. Y lo meten ahora. Ajam. Cuánto contenido hay. #SVGala5 — M (@casasola89) April 12, 2018

#SVGala5 Dónde está la sinceridad que aplauden a Sofía y ella misma presume? Dejando a Sergio que mienta sobre lo del preservativo? Calladita. Hasta que JJ no lo ha dicho, ella ni muuu. Esa es su valentía y sinceridad, ya ya. — Pirracas (@PirracasEsMio) April 12, 2018

Adiós definitivo

Al margen de Sofía, Fernando se convirtió en protagonista al ser el primer expulsado de ‘Supervivientes’. Tras decidir la audiencia que tenía que abandonar la isla, se enfrentaba de nuevo al público junto a Mayte y Melissa. Y de nuevo fue el elegido. Es el primero que hace el petate y vuelve a España expulsado definitivamente.

Algunos no entendieron la decisión, asegurando que daba mucho juego. Otros, en cambio, se alegraron por Raquel Mosquera, convertida en una de las grandes favoritas. Y es que la peluquera y Fernando han tenido más de una pelea. La última, en esta misma gala 5. Él acusaba a Raquel de no hacer nada y ésta explicaba que había tareas que no podía hacer por su medicación.

Principio de gala: Fernando acusa a sus compañeros de no colaborar. Final de la gala: Fernando rumbo a España. Las cosas son como son. #SVGala5 — David Cano 😼 (@DVDCano) April 12, 2018

Esta claro que la expulsada iba a ser Romina pero el acercamiento a Logan de esta semana y el pique que puede conllevar con Sofia ha hecho al programa liquidarse a Fernando, injusto ya que Romina no tenia ni que estar en la isla con lo que paso el otro dia #svgala5 — El Castigador (@CastigadorY) April 12, 2018

En plató, Isa Pantoja fue la gran protagonista. La joven regresaba tras su boda con Alberto Isla en Honduras, y no dudó en invitar a Jorge Javier al enlace que celebrarán en España.

Además, María Lapiedra regresaba y se reencontró con Gustavo González, Alejandro Albalá sigue comentando lo que pasa con Sofía y los concursantes, tras varias semanas, por fin cambian de lado. La prueba de localización hizo que Mosquera y compañía disfruten finalmente del ‘Lado Civilizado’ por primera vez en el concurso.