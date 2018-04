Han pasado sólo dos semanas desde que comenzara ‘Supervivientes’ y ya hay dos abandonos. En la misma noche, Saray y Adrián anunciaban que se marchaban del reality. Una estafa para muchos de sus seguidores, que han criticado el poco aguante y la decisión de los dos participantes.

El doble abandono de Saray y Adrián llegaba por sorpresa en ‘Conexión Honduras’. La primera en comunicarlo ha sido la participante de ‘Los Gipsy Kings’. No era la primera vez que amagaba con abandonar, pero esta ha sido la definitiva. Ni los mensajes de ánimo de su familia, ni las palabras de Sandra Barneda o Lara Álvarez han conseguido hacerle cambiar de opinión.

Saray contaba que no terminaba de adaptarse al grupo. Además, decía estar aguantando más de lo que debería, hablaba de su hernia y comentaba que prefiere “no arrastrar los pelos” a nadie.

El marido de Saray, Jorge, le preguntaba si sabía las consecuencias que su abandono tendría. Aunque no lo decía con palabras, dejaba entrever que son las económicas, ya que los participantes que abandonan tienen que pagar una multa. “Entraste para que se te abrieran puertas, pero con este detalle se te van a cerrar”, decía el marido de Saray.

En Twitter, muchos criticaban la decisión de Saray. Entre los mensajes más repetidos, los que hablan de estafa a la audiencia y fraude de la concursante.

Finalmente Saray defrauda a la audiencia de supervivientes abandonando el programa. Una pena… ¡Que se salven las 3 nominadas! #ConexiónHonduras3 https://t.co/qsccgcelt3 — Oliver (@TwistOliver_) April 2, 2018

Vaya fraude de concursantes Adrián y Saray. ESTAFA #ConexiónHonduras3 — Oliver (@TwistOliver_) April 2, 2018

Me acabo de enterar de que ha abandonado Adrian y Saray…..me parece de vergüenza!!! Ojalá y ahora no vayan a ningún programa más estos dos que falta de respeto hacia el equipo. #ConexiónHonduras3 — Julián Vied (@Julianvied) April 2, 2018

Adrian y Saray los dos abandonan es q yo alucino con la cantidad de gente q hay deseando ir te dan la oportunidad y en menos de 1 mes la desaprovechas #ConexiónHonduras3 — REALITIES (@REALITIES_TELE5) April 2, 2018

Y ahora toda la pasta de la gente para salvar a Saray se la quedan y tan panchos. Menudos ladrones y como se quedan con el espectador. Encima que ya hacen lo que quieren con los votos… #ConexionHonduras3 — Jesús Martín (@potteradicto) April 2, 2018

Que decepcion SARAY MONTOYA #ConexiónHonduras3 — Super YO 👀 (@GH24H1) April 2, 2018

Por su parte, Adrián sorprendía a todo el mundo con su abandono. Aunque había mostrado debilidad en los últimos días, nada hacía presagiar su marcha. Y mucho menos los motivos del actor.

El intérprete recibía la llamada de su madre y hablaba con su amigo Abraham, ganador de ‘Supervivientes’, pero nada le hacía cambiar de opinión. Adrián aseguraba tener ansiedad desde el primer día y reconocía que no era fuerte. “Estoy llorando cada noche por esa ansiedad (…). Va a ser una decisión dura pero lo tengo claro”, decía el actor.

“No me esperaba que fuera tan duro. Me imagino constantemente comida”, explicaba el actor. Lara Álvarez le recordaba también las consecuencias [económicas] de su adiós. Y es que Adrián entraba a ‘Supervivientes’ para saldar una deuda pendiente con Hacienda. Ahora, el actor no sólo tiene su pago sin abonar sino que deberá dinero también a la productora del reality.

De hecho, Abraham le recordaba la deuda con Hacienda para que se quedara. El ganador de ‘Supervivientes’ añadía también que él mismo pasó por un bajón similar y que terminó venciendo en el concurso. Sin embargo, nada hizo cambiar a Adrián, que abandonaba sin remedio.

Adrian para cuando te busques: eres un pluff y nos alegramos de que te largaras ,eso si, tu imagen por el suelo #ConexionHonduras3 — ELFITA 05 (@ELFITA16) April 2, 2018

Yo supe desde el primer momento que Adrián iba a abandonar.Los que van de sobrados,son los primeros que se ponen a temblar.😂 #ConexiónHonduras3 — •|YasGonka|• (@Yasgonka) April 2, 2018

#ConexionHonduras3 Adrian Rodriguez abandona. Este estuvo metido en las drogas. Sinceramente, y sin hacer ninguna burla, creo que estaba con el mono — Albista y Martista👠💎 (@CarrilloATope) April 2, 2018

#ConexiónHonduras3 ¿Qué le ha pasado a Adrián para cambiar tanto si en los videos se le ve muy bien? ¿Cómo se mete en supervivientes si ha estado en tratamiento sicológico? — J AC (@jancalle) April 2, 2018

#ConexiónHonduras3

Adrián se va porque no ha podido comerse la hamburguesa vamos a ver y si al parecer no esta bien mentalmente no debía de haber ido.

Saray no me caía ni bien ni mal, nunca quise que ganara pero debería de haberse quedado y comerselos a todos junto con Raquel. — ♡ 발바라 ♡ (@Hikari_Sagawa) April 2, 2018

Adrián te lo tendrías que haber pensado dos veces . Ahora debes a Hacienda y Mediaset . Felicidades. #ConexiónHonduras3 — Aniol Sala (@aniolsp) April 2, 2018

A raíz del doble abandono, muchos se preguntaron también si este jueves se paralizará la expulsión. O si Mayte y Melissa volverán al concurso para cubrir las plazas disponibles. Podría darse también el caso de que alguien de fuera acudiera para sustituir a Adrián y Saray.

Sin rival

Con muchas dudas y novedades, ‘Supervivientes’ sigue sin tener rival. ‘Conexión Honduras’ volvió a arrasar ante el resto de opciones del domingo.

Con un 20,9% de share y una media de 2.768.000 espectadores, el espacio es lo más visto del día. Además de llevarse el minuto de oro de la jornada, como ha recordado en Twitter Mediaset.