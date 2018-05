De nuevo, ‘Supervivientes’ se convirtió en lo más visto del día. Y lo hizo con una gala 11 marcada por la encerrona con Alejandro Albalá, el adiós de Francisco o el novio de Joao. Y también una semana más, el reality arrasa en Twitter, donde fue lo más comentado de la noche.

Después de unas semanas algo más tranquila, Sofía Suescun vuelve a ser protagonista. La joven, tras la reunificación, estaba más centrada en sobrevivir. De hecho, es de las concursantes que más pescan, aunque eso no interese demasiado a ‘Supervivientes’. Y es que de nuevo se centraron en su vida amorosa para dar sal y pimienta al reality.

Si ya intentaron desestabilizarla metiendo a Hugo, su ex, ahora tendrá que convivir con Alejandro Albalá, su última pareja. Junto a ellos, también, Logan, quien ha dado pasos agigantados en su relación con la de Pamplona.

La concursante se convirtió en una de las más mencionadas en Twitter. Muchos defienden a la joven de la encerrona que vivió al encontrarse de nuevo con Alejandro, con quien tendrá que convivir una semana. Tanto es así que en un momento dado, incluso, Jorge Javier bromeaba con ello y hacía a Logan, Alejandro y Hugo rodear a Sofía.

#SVGala11 Anda, Sofía, qué buen plan, porque no me digáis que no tiene morbazo la idea de compartir isla con Hugo, Logan y Alejandro Alberto Alcalá (sumo a Sergio) cuando has tenido, o casi al menos, algo con ellos 😍😍😍 "Unas tanto y otras tan poco". Loles León

