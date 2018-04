La gala de ‘Supervivientes’ se anunciaba ya con una expulsión definitiva. Pero nadie sabía que sería la dirección del programa y no la audiencia la que decidiera quién se volvía a España. Jorge Javier anunciaba que Saray tenía que abandonar. El reality la sancionaba así tras pegar a su compañera Romina. Una expulsión disciplinaria que sorprendió a muchos.

Y que también exigió más explicaciones de ‘Supervivientes’. Aunque se anunció la agresión por activa y por pasiva, el programa no emitió el vídeo en cuestión. Sólo la previa. Y así se lo hicieron saber en Twitter. Un vídeo ‘fantasma’ que termina con una de las concursantes que más contenido han dado al programa.

#SVGala4 y el vídeo de la agresion? Que fantasmas de verdad se creen que somos tontos han hechado a Saray porque han querido cuando se lo merecía mas Romina. Tongooo!! Fuera Romina!! En estos casos de pelea se echan a los involucrados no solo a uno — Azu y Chris.TE AMO! (@AZUCHRISTEAMO) April 6, 2018

y el vídeo de Saray y Romina pa que nosotros pudiéramos juzgar? pregunto@Supervivientes #SVGala4 — Ganar Melissa 27775 Coño ya (@Laura27601) April 6, 2018

#SVGALA4 Y Jorge nos dejó esperando el video de saray y Romina. No se vale — OSCAR PEREZ HEROE (@theangelbig1) April 6, 2018

#svgala4 T5 MAL TAPADO VIDEO SARAY NO SALIO ENTERO YO CREO ROMINA TIENE RAZON😤ESTA MAL LO HIZO ROMINA PERO FERMANDO DIJO VERDAD😤MAL JORGE TENER FAVORISTISMO A SOFIA TENIA ESTAR CALLE TAMBIEN😤LA CULPA LA TIENE LOGAN POR ROMPER CON LA NOVIA😡 — juanele (@juanele17) April 6, 2018

Pues nos vamos a quedar con las ganas de ver las agresiones de Saray…

Ah eso sí,el proceso anterior muy bien editado!

El relato de los compañeros en la gala bien censurado desde plató!

Fíate de los vídeos que nos venden en @Supervivientes y no corras#SVGala4 — Tryp (@terete_Y) April 6, 2018

Después de una buena Gala aunque a faltaba el vídeo de la pelea d Saray y Romina a dormir se a dicho!! #SVGala4 — Yoli Pollo Terremoto (@Yolypollo) April 5, 2018

Jorge Javier arrancaba la gala de ‘Supervivientes’ informando de la decisión de la dirección. “Tras una fuerte discusión con Romina Malaespina, Saray le tiró del pelo y le dio un pisotón. Algo que motivó que fuera apartada del grupo y la dirección ha decidido expulsar a Saray del concurso”, decía.

Saray recibe la noticia de que es expulsada disciplinariamente #SVGala4 pic.twitter.com/xMlwFn0oei — Sr.Amargado de Raoul 🐺🌪 (@SrAmargadoGH) April 5, 2018

El presentador, eso sí, dejaba claro que la concursante había sido provocada por sus compañeros. Pero que la reacción se penalizaba más que “ha sido desmedida”. Saray se mostraba serena y comprensiva, aunque mostraba su malestar. “No se puede estar machacando a una persona. He sentido desprecio, racismo, humillaciones y le han hecho daño a Raquel Mosquera y delante mía no le hace daño a nadie. Eso no quiere decir que tenga excusa lo que hice. Pero a todos los nervios nos superan en algún momento“, se explicaba.