Con un espectacular 26,5% de share. Así se estrenaba ‘Supervivientes 2018’ este jueves. El reality saltaba directo al liderato del jueves, logrando una media de 2.960.000 espectadores.

El programa no deja opción al resto de rivales, aunque ‘Cuéntame’ es el único que le aguanta el pulso. Aún así, la serie de TVE se tiene que conformar con un 17% de share. Sus 2.809.000 espectadores le hacen seguir en alto, pero en caída desde la semana pasada. Y es que ‘Supervivientes’ es mucho rival.

Tanto es así que el estreno de ‘Supervivientes 2018’ mejoró los datos del reality del año pasado. En las cuentas en Twitter de Mediaset y Telecinco no han dudado en bromear con el salto al liderato.

El estreno de ‘Supervivientes’ fue, además, un tsunami en Twitter. El programa logró colar varios trending topics. Desde nombres propios de concursantes como los de Sofía, Saray o Raquel al hastag de la gala.

Muchos aplaudieron cómo estaba planteado el reality. Otros la elección de casting. Algunos confirmaron que pese a arrancar sin muchas novedades, el programa funciona.

Los invitados en plató, las pruebas, los saltos o los primeros momentazos de la noche tuvieron su espacio en Twitter. Algunos, con comentarios muy divertidos.

María Lapiedra: Nunca me he tirado de un helicóptero.

Mi madre: Pues será lo único que no te has tirado. #SVGala1

— Mary Jo (@mjxuncu) March 15, 2018