Hace unos días, ‘Supervivientes’ abría una votación entre su audiencia. En ella, preguntaban si Sergio tenía que ser nominado directamente por saltarse la prohibición de llevar una banda en el pelo. El resultado se daba este pasado jueves, en la gala. Y el público tenía claro que le quería nominado. Sin embargo, terminaba en la final gracias a que el reality preparaba su propio tongo, dejándole concursar en la prueba de líder.

Jorge Javier anunciaba que había sido la votación con más participación de la edición. Hasta 250.000 personas habían votado y, el 76% había decidido que Sergio fuera nominado directamente. Pero ‘Supervivientes’ se guardaba un as en la manga y ‘pasaba’ totalmente de la audiencia.

El concurso aseguraba que si Sergio ganaba la prueba de líder, -algo que ha hecho en varias ocasiones-, podría librarse de la nominación. La votación de la audiencia, por tanto, no servía para nada. Algo que muchos entendieron como un tongo en toda regla, quejándose en Twitter de ello.

#TONGOSUPERVIVIENTES #SVGala12 lo más divertido es que @jjaviervazquez que casi nunca va por Madrid ciudad, irá exclusivamente a comprar una bandana y una gorra para Sergio. Oleee! #tongo — Lali Cuadora🎗️ (@lali00VII) June 1, 2018

#SVGala12 y del tongo de Sergio que e estado votando que si para nada y romina que no Le dejaron jugar la prueba y a él si TONGO — #teamsofia #teamraquel #teamsaray (@Laura_mf_cf) June 1, 2018

#SVGala12 No hay que hacer hígado, esta clarísimo que hay tongo, sin embargo por esta rabia que esta generando este tema de Sergio, tambien esta clarísimo que no recibira el apoyo del público en la final… osea, no ganara, aunque claro, le robaron ese puesto de finalista a otro — Baner (@enocbaner) June 1, 2018

Se han saltado sus propias normas y se han reído de la Audiencia. @Supervivientes @jjaviervazquez @telecincoes #SVGala12 https://t.co/rCr2Mcbejn — Nýx Ἀthenea De Mosquera❤® (@NyxHijaDelCaos) June 1, 2018

@Supervivientes Sergio no tenía que haber jugado la prueba de líder estaba nominado por la audiencia… como le hicieron a Romina #SVGala12 eso en mi país es TONGO!!! — SMM (@SaroMarrero) June 1, 2018

La Audiencia os da el Share y no la respetáis. Vergüenza.@Supervivientes #SVGala12 pic.twitter.com/oAHwxuTCBW — Nýx Ἀthenea De Mosquera❤® (@NyxHijaDelCaos) June 1, 2018

La audiencia no dudó en recordar en Twitter que hace unas semanas, Romina sufría una nominación directa también. En aquella ocasión, era el propio programa el que decidía que la joven estuviera en la lista para salir. Todo, después de una pelea con Saray, que fue expulsada como castigo.

Romina, tras recibir la noticia, no pudo disputar la prueba de líder. El público de ‘Supervivientes’ recordaba su ejemplo para denunciar que Sergio no tendría que participar en el juego tampoco. Y es que ganarlo no sólo le quitaba de la lista de nominados sino que le llevaba directo a la final.

A las pruebas me remito. Romina no jugó, Sergio tampoco!! #SVGala12 pic.twitter.com/5takMQfU2S — Aunt Glo (@BaskeGH) May 31, 2018

Críticas a Lara Álvarez

La simple acusación de tongo en Twitter le sirvió a más de uno para que Lara Álvarez le bloquease. Fueron muchos los tuiteros y seguidores de ‘Supervivientes’ que se quejaron de que la presentadora no aceptaba las críticas.

La asturiana no dudó en bloquear a toda cuenta que lanzara algún comentario insinuando o denunciando claramente el tongo vivido.

Lara Álvarez ha bloqueado a cientos de cuentas por usar la palabra tongo por el puesto de lider de Sergio. Aquí se ve la profesionalidad de esta señora que no asume críticas aunque tengan una base sólida. #ConexionHonduras12 #SVGala12 pic.twitter.com/kgYESOdwWe — LOOBITO GH (@LoobitoGH) June 1, 2018

Lara Álvarez bloqueando a mucha gente que tuitee la palabra TONGO. Pues nada chica ya estas tardando, no nos van a callar, ha sido vergonzoso #SVGala12 — Brujita comentarista (@RevolucionGH15) June 1, 2018