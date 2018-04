La séptima gala de ‘Supervivientes’ empezaba con la tercera expulsión sobrevolando el plató. Un adiós que no llegaría hasta casi el final del programa. Isabel, Francisco, Hugo y Melissa eran los nominados, siendo la primera la expulsada. Entre los protagonistas, también, una Raquel Mosquera que tuvo que ser evacuada, más peleas entre concursantes y el misterio resuelto entre Sofía y Hugo entre otras cosas.

Antes de todo eso, Jorge Javier lanzaba un alegato de solidaridad con la víctima de ‘La Manada’. El presentador aseguraba que “hoy no solamente han perdido las mujeres, sino el país entero”.

Como en cada gala, Sofía acaparó gran parte de la atención. La de Navarra tuvo una gran bronca contra Romina y María Jesús. Habló de su acercamiento a Logan, se jugó el liderato con Sergio, -quien se ha convertido en uno de sus mejores amigos-, o se mostró otra vez contra Hugo.

Yo prefiero una Sofía que No se corta lo que dice por detrás lo hace a la cara. No es como la arpía de MJ q hace lo contrario y encima enreda cuál serpiente venenosa 😠#SVGala7 — Virginia (@calledelpeligro) April 27, 2018

#SVGala7 espero y deseo unificacion para que sofia ponga a la marychus en su sitio. — sofia + melissa 💙 (@ElChicoDelCaos) April 27, 2018

#SVGala7 Me ENCANTA que @_SofiaGH16_ SIGA SIENDO COMO ES: AU-TÉN-TI-CA. No estoy siguiendo el programa pero con sólo haberlo visto hoy…ya me he percatado de que Sofia sigue siendo la AMA de los realities!!! #SofiaPutaAma #SofiaGanadora me representa TAAANTO!!! 😂🙌👏👏👏 pic.twitter.com/WoveNcq9ex — Díez (@_10_bambola) April 27, 2018

Con un mal ambiente de por medio, preocupó la ausencia de Raquel Mosquera, que ha tenido que ser evacuada. La concursante llevaba varios días encontrándose mal. Además, sufrió un bajón de tensión que obligó a ‘Supervivientes’ a llevarla al médico.” Estoy muy floja, sin fuerzas. Tengo mucho dolor en las sienes, mareos y vértigos. Al margen de esto, llevo 14 días sin ir al aseo”, explicaba Mosquera.

Su participación peligra en el concurso, aunque todo parece indicar que podría regresar si se encuentra mejor en las próximas horas. Mientras tanto, fue inmune y ni pudo nominar ni salir nominada. Algo que no gustó a todo el mundo.

No me ha gustado nada la reacción y comentario de Sergio al enterarse que Raquel no podía ser nominada. Era su candidata para colocarla en la palestra. Cómete una mierda #SVGala7 — RubénDeLaTorre (@RuBenDLaTorre) April 26, 2018

#svgala7 PASA RAQUEL NO PUEDE NOMINAR Y SI PUEDE HABLAR JORGE ,😡NO PUEDE DECIR NOMBRE O SE DESMAYA TAMBIEN😡VAYA FAVORISTISMO — juanele (AVII-JACINTUS.XL) (@juanele17) April 27, 2018

#SVGala7 Pues a mi NO me parece justo que Raquel sea inmune. Mientras no hayan decidido que tiene que abandonar, tiene que tener las mismas opciones a estar nominada. Una semana de no nominada , así por la cara . Porque seguro que vuelve — JOSAN (@Josan26utiel) April 26, 2018

Sergio, gorrudo, que se te ha escuchado que no te parecía bien no poder nominar a Raquel. Los Raquelistas, que tomen nota. #SVGala7 — Marqués Marraner (@lord_marraner) April 26, 2018

Además, las peleas de Francisco con el resto del grupo, el milagro del Maestro Joao cogiendo un pez de grandes dimensiones (que tuvieron que dejar por miedo a estar envenenado) o la vuelta de Mayte Zaldívar también tuvieron protagonismo durante la gala.

Mayte aseguró en plató que la isla era mucho más dura que la cárcel. “En prisión no estaba incomunicada”, dijo.

La semana que viene, será Isabel la que pise el plató, pues ella fue la expulsada de la noche. Le seguirán Melissa, Hugo, Francisco o Alberto Isla, nominados de este jueves.

Estos son los nominados. ¡Abrimos las líneas de teléfono! ¿Quién se irá la semana que viene? > https://t.co/0FBgMJbayp | #SVGala7 pic.twitter.com/c9rv8tnEl7 — Supervivientes (@Supervivientes) April 26, 2018

Audiencias

Con todo ello, ‘Supervivientes’ domina otro jueves más. Y lo hace además con contundencia ante sus rivales. El programa presumía de liderazgo en Twitter, recordando que acumuló 3,2 millones de espectadores y logró un 30% de share.