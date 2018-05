A este paso, Telecinco tendrá que cambiar el nombre de ‘Supervivientes’ por el de ‘Sofivivientes’. Y es que la de Navarra es la columna vertebral del reality. La concursante acapara todas las galas y vídeos. Pocos son los momentos en los que no aparece en pantalla. Aunque, lejos de cansar a la audiencia, parece que va camino de convertirla en ganadora de esta edición. A pesar de que ya hay muchos que claman contra sus modales.

Sofía está traspasando todos los límites y ‘Supervivientes’ se lo está consintiendo. Sin duda, es la gran estrella del reality y salvo agresión, parece que el maltrato psicológico al que somete a sus compañeros seguirá impune.

En esta pasada gala, la 8 ya, Sofía humilló a María Jesús, se peleó con todos sus compañeros y hasta reconoció haber tenido “algo” con Logan. Un descuido muy medido que confirmaba las palabras de Adrián fuera de la isla.

Sofía sabe cómo hacer daño y lo consigue en cada gala. Esta vez, le tocó humillar a María Jesús. Aunque la ex Miss España no es de las que goce de mayor apoyo, muchos se han volcado en ella al ver cómo Sofía la atacaba duramente. Aunque la gala no se mostraba, el inicio de este enfrentamiento llegaba hace un par de semanas, cuando María Jesús volaba a España para asistir a un juicio. Sofía no dudaba entonces en pedir que “ojalá no vuelva”.

Ante ese deseo, María Jesús hacía comentarios despectivos sobre el físico de Sofía, asegurando que nunca ganaría un concurso de belleza. Y la de Navarra se lo guardó para atacar este pasado jueves. “No tiene ni puta idea de belleza porque que me explique el hombre con el que se acostaba por tener algo de protagonismo (…). Con el culo carpeta espalda prolongada que tiene (…)Tiene un problema que debería solucionar con el psicólogo”, decía Sofía.

“Sus ansias de fama hicieron que se acostara con un hombre súper mayor. No puede hablar con tanta seguridad, es conocida por acostarse con un señor que si lo ves tía, dices… oh my God!”, les contaba Sofía a sus compañeros.

Aunque María Jesús evitaba responder, terminaba derrumbándose. Lejos de disculparse, Sofía amenazaba a sus compañeros: “Si no queréis acabar como ella, no me volváis a mencionar”.

Su actitud dividía a Twitter, aunque ya son muchas las voces que claman contra el maltrato psicológico al que Sofía somete al resto de ‘Supervivientes’.

María Jesús dijo eso porque Sofía primero dijo que ya que se iba a España, por un juicio, que ojalá no volviera. Que se os olvida. Como siempre, empezó Sofia #SVGala8 https://t.co/8UiZIPYKEV — Sinsajo (@sinsajo909) May 4, 2018

#expulsiondisciplinariasofia Lo k ha pasado con María Jesús ha sido la gota k ha colmado el vaso. Sofia necesita SIEMPRE alguien a quien atacar #SVGala8 . K atrevida eres¡¡¡ — LadyVamp #expulsiondisciplinariasofia (@Lady_Vampirela) May 4, 2018

#SVgala8 quien tenga la razón o no. Lo que este mal o bien.

Lo que yo veo entre #mariajesus y #sofia María Jesús es una señora que no le da el gusto a la malcriada e inmadura de Sofía.

Raquel ganadora — Cristian Tejera (@cris_tejera) May 4, 2018

Es q ya no a sido solamente lo d m.Jesús de hoy …

A sido contra Hugo …la humillación que si fuera al revés d Hugo a Sofía la q se armaria..

Fue Francisco. .los comentarios q tuvo con María …etc etc ..

Son las formas que puedes ser sincera y clara pero no así #SVGala8 — Pequeña Guerrera 💫💫 (@GemiiNB) May 4, 2018

Que más de 1100 personas solamente en este hilo consideren que Sofía no se ha pasado con María Jesús me preocupa. Hay más de mil personas sin empatía y que aplauden la mala baba, la crueldad, el hostigamiento.. #SVGala8 — Désirée Sanz👭 🍏🏋️‍♀️📝 (@DesireeSanz) May 4, 2018

No me ha gustado la actuación de Sofía con María Jesús. Yo la llevo aplaudiendo todo el programa pero aquí se ha pasado. Espero que sepa rectificar como ella sabe y piense esta noche #SVGala8 — Ana (@Gh16Ganadora) May 4, 2018

Además, Sofía tuvo su momento de pelea con Sergio y con Logan. Con el primero mantuvo un fuerte enfrentamiento que les separa definitivamente como amigos. Del segundo, acabó confirmando que había habido algo entre ellos.

#SVGala8 este concurso promueve las agresiones físicas Saray, las vejaciones verbales Sofía y Sergio…. Y ayuda a la favorita de la organización Raquel….. Y todo ello aplaudido por parte de la audiencia.

Tela!!! — Edu🇪🇸 (@sonam1973) May 4, 2018

#SVGala8 Sofia a nominado a sergio porque está dolida con él. Así de claro. Yo hubiera hecho lo mismo — Beita38(Oficial) ♒️ (@Beita38) May 3, 2018

Me da pena que Sergio y Sofía estén enfadados… no me gusta nada…😢 #SVGala8 — Aina Vallespir (@ainaavaallespir) May 3, 2018

¿Os dais cuenta de lo bien que lee el concurso Sofía? Es una barbaridad como se está librando de las nominaciones semana tras semana, a pesar de estar en todos los saraos. Logan y sobre todo Sergio se lo están dejando en bandeja…#SVGala8 — Claudia (@Claudia26747027) May 3, 2018

Flipo con Hugo nominando a Sergio antes que a Sofía,cuando ella desde que entró no ha hecho más que amargarle. No me entra en la cabeza la verdad. #SVGala8 — ester. (@estergutierrezr) May 3, 2018

Alguien me puede explicar Por que @telecincoes le está dando tantos tantos tantos privilegios al grupo de Sofía, Logan y d+ concursantes??? 😳😳😳 Alucino!!!! Ad+ se ve q le están haciendo el caminito perfecto para la llegada d Sofía a la final!!! #SVGala8 — Anna Philip (@anik_a76) May 3, 2018

Al margen de Sofía, ‘Supervivientes’ eligió nuevos líderes. Lo hizo en una prueba de apnea muy dura de la que Hugo y Francisco salieron ganadores. Además, los equipos se han intercambiado localizaciones tras la prueba.

Castigo

A pesar de que muchos critican que la dirección de ‘Supervivientes’ no haya actuado contra Sofía por su actitud, el programa sigue interviniendo en algunos aspectos. Así, las nominaciones del equipo de Cabeza de León fueron prácticamente elegidas por el reality.

Sus habitantes querían nominar a María Jesús. Todos se pusieron de acuerdo en ello. “Lo está pasando muy mal”, decía el Maestro Joao. Algo que no gustó nada a ‘Supervivientes’. Como castigo, decidió que todos estuvieran nominados, menos Francisco, el líder.

Así, Alberto Isla, Romina, María y Joao subieron a la palestra. Junto a ellos, los nominados de Cayo Paloma, Raquel Mosquera y Sergio. Uno de ellos será el siguiente expulsado, tras el adiós en esta gala de Melissa.

Audiencia

Con Sofía como protagonista y el resto de gala arrasando en Twitter, ‘Supervivientes’ marca de nuevo un estupendo dato. El reality logra un 27,2% de share y una media de 2.976.000 espectadores.

Aunque baja un par de puntos respecto a la semana pasada, el programa de Telecinco no tiene rival alguno. La segunda opción de la noche, de hecho, se queda a 15 puntos del espacio.