Aunque cada vez son menos concursantes, más son las situaciones que se dan en ‘Supervivientes’. Esta gala 10 así lo demostró, enganchando a la audiencia y deslumbrando una vez más. Una expulsión, una llegada a plató, un rumor ridículo por el que Jorge Javier echó la bronca a los concursantes… Muchos fueron los momentos que, además, se comentaron en redes sociales.

Nominada junto a Raquel, Hugo, Sergio y Logan, Romina se convertía en la expulsada de la semana. La argentina ha tenido que poner punto y final a su participación en Honduras. Una decisión que pareció ser del agrado de la audiencia en Twitter.

Logon: Quiero dar las gracias a mis seguidores por haberme salvado

No perdona campeón, te ha salvado el programa porque contigo sacan más vídeos que con Romina y tongazo is the new black #SVGala10

