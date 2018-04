El teatro de María Jesús Ruiz ante la cámara no fue creíble. ‘Supervivientes’ vivió su gala 6 con la ex Miss España como gran protagonista, aunque no la única. Mayte fue la expulsada definitiva, el reality rellenó huecos de los abandonos, hubo nuevos nominados y se vivieron grandes broncas.

La gala 6 de ‘Supervivientes’ tuvo nombre de mujer: María Jesús. La ex Miss regresaba a Honduras tras un viaje fugaz a los juzgados españoles para enfrentarse a su expareja José María Gil Silgado. Nominada, arrancó aplausos con un monólogo en el que se mostraba como una madre coraje. La modelo aseguraba que le habían quitado a su hija temporalmente y que no permitiría que su ex pareja se saliera con la suya. Aunque, poco después, se descubrió su teatro.

“Yo ante un indeseable no me rindo y no voy a acatar ni un chantaje más”, decía María Jesús despertando el aplauso de todos sus compañeros y del público. “Si acepto irme ahora, el próximo trabajo también me lo van a quitar y no me da la gana”, decía para convencer a la audiencia de que no la echaran de la isla.

Sin embargo, María Jesús fue desterrada y su discurso dio un giro de 180 grados. Algo que levantó las sospechas de todo el mundo. En Twitter, nadie se creyó el teatro de la modelo. Y es que al llegar al destierra de El Mirador, no dudó en pedir su expulsión, cambiando totalmente su actitud.

Algo que se volvió a repetir cuando fue reintegrada a la isla. ‘Supervivientes’ ocupó los huecos de los que han abandonado con Melissa y María Jesús. Ambas volvieron con plenos derechos al concurso y junto a sus compañeros. Momento que María Jesús aprovechó para pedir su nominación y expulsión. Sin embargo, sus compañeros no le hicieron caso.

Pues yo expulsaba a María Jesús, y adiós, sin aislarla 🙋🏻‍♂️

Para teatro me veo la obra de mi querido @jjaviervazquez #SVGala6 — Joni Lara / 🇪🇺🇮🇱🇪🇸 (@JoniLara) April 19, 2018

#SVGala6 pero no quería María Jesús que le nominaran y que España le echaran??????

No entiendo nada @jjaviervazquez #hipocrita @SV2018Telecinco — Giôrgiô Madrid (@BrittoMiami) April 19, 2018

María Jesús Ruiz reina estratégica y social, joder. Que se ha salvado de la nominación gracias a decirle a Alberto que no le iba a nominar. Siempre en mi corazón #SVGala6 — lopeorcito (@_lopeorcito) April 19, 2018

¿Pero Maria Jesus no se quería ir? De verdad no puedo con el teatro de esta señora #SVGala6 — Jota (@Jotawy) April 19, 2018

Pues yo estoy indignada con que María Jesús siga ahí. Es que cada vez que habla de esa manera tan falsa me quita años de vida. #SVGala6 — AlfredOTe 🎺 (@ruadopercebe) April 19, 2018

#SVGala6 mucha vergüenza el teatro de María Jesús la vd pero bueno le tengo mucha rabia al equipo de cabeza de león pero mucha…. — David Garcia (@davidgaga20) April 19, 2018

Es que el dramatismo y la exageración que le pone María Jesús a todo me saca de quicio. Ella no puede estar normal, o está fingiendo alegría o está fingiendo que todo es un infierno. TEATRO BARATO #SVGala6 — AlfredOTe 🎺 (@ruadopercebe) April 19, 2018

Pese a que María Jesús pidió su expulsión al llegar a El Mirador, la expulsión fue de Mayte. La audiencia no hizo caso, como bien vaticinó Jorge Javier, y decidió echar del concurso a la archienemiga de Isabel Pantoja. Su marcha se produce una semana después de la de su novio, Fernando.

Broncas

Tras su teatro y la expulsión de Mayte, María Jesús ya no tuvo nada más que decir y dejó el protagonismo al resto. Y no por algo bueno sino por las grandes broncas que están creando los dos bandos que existen en uno de los grupos.

Por un lado, Sofía, Sergio y Hugo. Y del otro, Francisco, Alberto e Isabel. El grupo está completamente dividido y las peleas son continuas. Juntos repasaron el día que fueron evacuados por el temporal. Sofía y sus acólitos se rieron de sus compañeros hasta sacarles de quicio. Y es que intentaron aguantar los ataques.

Una situación de lo más infantil. Tras ser evacuados y después de seis horas sin hacer nada, Francisco salía por el porche a pasear. Momento que Sofía aprovechó para meterse con él. El cantante se contuvo a pesar de estar escuchando todo. Hasta que se sumó el resto de supervivientes.

Sergio aseguraba que Albert Isla estaba allí por ser novio de Isa Pantoja. “Está aquí por haberle hecho un bombo a Chabelita”, dijo Sofía. Tanto Alberto como Francisco e Isabel lo escucharon. Y se montó la gran bronca.

Sofía a Alberto: Pregúntate porqué te han llamado. A otros nos han llamado por algo. Te han llamado por hacerle un bombo a Chabelita ZAS#SVGala6 pic.twitter.com/DbY5dA9EUC — Sr.Amargado de Raoul 🐺🌪 (@SrAmargadoGH) April 19, 2018

#SVGala6 sofia, sergio y el hugo este a la puta calle. Niñatos de 3 al cuarto…ni educación ni profesión…se quejan de alberto isla cuando los 3 son unos frikis del CARAJO!!! — Egama88 (@egama88) April 19, 2018

#SVGala6 Alberto está por ser novio de isa,ok, y la chunga niñata insoportable de Sofía pq está?? Por llorarle a todos los tíos q se le cruzan, arrastrada etc por no llamarle algo peor, destacar por liarse con tíos q asco, y encima es su puto programa nadie le dice nada asquerosa — Iriaroca (@ATodoQueNo) April 19, 2018

GRACIAS SOFÍA POR ENSEÑAR A LOS VERDADEROS FRANCISCO Y ALBERTO GRACIAS #SVGala6 — Srta Picky (@SrtaPickyGH) April 19, 2018

Sofia discutiendo con isabel, francisco y alberto isla, sentada tranquila y sin moverse de su saco. #MiPergaminoSV #SVGala6 pic.twitter.com/4BA1e8mTZx — vapormax7 (@vapormax7) April 19, 2018

Gracias a Sofía Alberto tuvo la visita de Chabelita y se pudo casar

Gracias a Sofía Logan ha tenido videos (a la prueba esta que ahora nada de nada)

Gracias a Sofía, Hugo ha entrado en SV Dejar de decir que ella utiliza a los tíos y empezar a ver que es el revés #SVGala6 — Srta Picky (@SrtaPickyGH) April 19, 2018

La bronca continuó después en la gala, cuando recordaron cómo había empezado. Tras varios rifirrafes, Sergio acabó confesando la verdad: él quería pedirle matrimonio a su novia y Alberto le robó la idea. De ahí viene su animadversión por el novio de Isa Pantoja.

Francisco terminó reventando también en directo, según Sofía y Sergio. Además, pidió perdón por perder los papeles con Hugo.

Sofía y Sergio destapan al verdadero Francisco de detrás de cámaras#SVGala6 pic.twitter.com/vBkojTH26w — Sr.Amargado de Raoul 🐺🌪 (@SrAmargadoGH) April 19, 2018

Cambios de grupo y localización

La gala 6 trajo también otra sorpresa para los ‘Supervivientes’. La dirección decidió cambiar los grupos y los nombres de éstos. Ahora son Cayo Paloma y Cabeza de León. En el primero están Raquel Mosquera, Logan, Sofía, Sergio y Hugo. Básicamente, la protagonista del concurso con los tres chicos con los que más relación tiene por unas cosas u otras. En el segundo están el Maestro Joao, Isabel, Alberto Isla, Romina y Francisco.

Junto al resto de concursantes, María Jesús y Melissa, que vuelven a ser concursantes de pleno derecho.

Además, la gala 6 de ‘Supervivientes’ terminó con una nueva lista de nominados. Hugo, Melissa, Francisco e Isabel serán los que se frenten a la decisión del público.

Sin rival

Con todo ello, ‘Supervivientes’ sigue arrasando en audiencia. El programa barre de nuevo y logra un magnífico 29,3% de share, con una media de 3.127.000 espectadores.

Algo que hace que sus rivales no lleguen ni al 10%. Así, la serie ‘Fugitiva’ de TVE se queda en un 8,9% y la película ‘The Code’ en Antena 3 no puede pasar del 8%.