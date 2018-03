#Repost @jesuscallejatv with @get_repost ・・・ Esta aventura comienza interesante… primera noche en San José (Costa Rica) y sufrimos un terremoto de categoría 5 y después unas cuantas réplicas… @agatharuizdlprada esta flipando, os recuerdo que es su primera aventura en su vida..

