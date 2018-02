Telecinco no dice ‘La Verdad’. Aunque parezca sólo un juego de palabras, lo cierto es que la cadena ha mentido a sus espectadores. Tras el anunciado estreno para este miércoles, la cadena ha decidido echarse atrás a última hora.

No habrá finalmente capítulo de estreno de ‘La Verdad’. Aunque Telecinco había anunciado que este miércoles sacaría a la luz su nueva serie, a última hora decidía echarse atrás y programar una nueva gala de ‘Got Talent’.

Era durante la emisión de ‘Got Talent’ este pasado lunes cuando Telecinco anunciaba que habría otra gala el miércoles. En un escueto tuit, el talent show recordaba al final de la emisión que este miércoles, a las 22:15 horas, habría nueva entrega. Un dato que impedía de todas las maneras estrenar ‘La Verdad’ como estaba anunciado.

¡Hasta aquí #GotTalent7! Recordad que nos vemos el miércoles a las 22:15h en @telecincoes. ¡Os esperamos! 😱 pic.twitter.com/UCckdzlW28 — Got Talent España (@GotTalentES) February 13, 2018

Lo que sí habrá, probablemente, es un adelanto de ‘La Verdad’, aunque no el capítulo de estreno como Telecinco llevaba anunciando varios días. De hecho, pueden encontrarse tuits de promoción en el perfil en Twitter de la serie que adelantaban que el estreno sería este miércoles 14 de febrero.

Miedo a ‘Palmeras en la nieve’

La estrategia de Telecinco corresponde, a su vez, a los movimientos que Antena 3 había planteado. La cadena de Atresmedia había previsto estrenar en televisión la película ‘Palmeras en la nieve’. Un gran éxito en cine que querían repetir en la pequeña pantalla.

Sin embargo, la competencia con el estreno de ‘La Verdad’ podría ser mucha. Por eso, Antena 3, para cumplir la ley, decidía anunciar ‘La noche de Palmeras en la nieve’. Un espacio contenedor que podría significar o no el estreno de la cinta.

Las dudas de Antena 3 llegaban a Telecinco que pese a lo anunciado, y a última hora, decidía cambiar su programación y anunciar ‘La hora de La Verdad’. Otro espacio en el que podrían, o no, emitir el primer capítulo de la serie. Aunque han jugado un par de días con ello, este lunes despejaban dudas y confirmaban que emitirían ‘Got Talent’.

El objetivo no es otro que evitar dañar los datos de audiencia del mes. Y es que tras el batacazado de ‘El Accidente’ frente a ‘Cuerpo de élite’, Telecinco no quería perder al público de ‘La Verdad’ frente al posible estreno de ‘Palmeras en la nieve’. La estrategia de Telecinco no ha sentado bien en las redes sociales, donde han criticado a la cadena por sus cambios de planes.

Lo de Telecinco es de traca. Ahora se achantan con el estreno de #LaVerdad y vuelven a marear a la audiencia de #GotTalent. Así todos descontentos. Vaya estrategia. — Dale al Stop (@dalealstop) February 13, 2018

A qué juega @telecincoes @mediasetcom con quitar el estreno de la serie #LaVerdad este miércoles? Llevan meses anunciandola y ahora de repente la quitan… pic.twitter.com/QKSAHu5vyt — Rubén (@ruvenpf) February 13, 2018

@telecincoes Este miércoles no se estrenaba #LaVerdad ????? Porque anunciáis ahora otro programa de @GotTalentES — Jhulietta Lucía (@JhuliettaL) February 12, 2018

Y cuando parecía que por fin @telecincoes estrenaría #LaVerdad zas una vez más , no. Qué falta de respeto a la audiencia. — Iván Guzmán (@guzman_vivar) February 12, 2018

Tanto promocionar #LaVerdad para el miércoles y con las ganas que tenía de verlo y al final no lo echan… 😒 Y dan #GotTalent8 Esto de cambiar a última hora cansa eh, a ver ahora cuando… 😤 #GotTalent7 @telecincoes https://t.co/tW0atsDe9C — Rodrigo Roch (@RodryMad) February 12, 2018