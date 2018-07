El director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, es el nuevo candidato a presidir RTVE. Su nombre saltaba este lunes y las críticas en redes sociales no se hacían esperar. Muchos le recuerdan que fue el hombre que se cargó el programa ‘Carne Cruda’.

Histórico de RNE y desde 1996 al frente del programa de música electrónica ‘Siglo XXI’, Flores es la nueva propuesta del PSOE a Podemos para presidir RTVE de forma temporal. Después de que Andrés Gil haya rechazado el cargo y antes de que se elija por un concurso público en el futuro.

Vinculado al mundo de la cultura y ajeno a las batallas políticas, se trata d eun hombre de la ‘casa’. Algo que desde RTVE reclamaban. Aunque eso no ha garantizado el respaldo. Los oyentes de Radio 3 rápido han criticado que fuera él quien se ‘cargara’ el programa ‘Carne Cruda’.

Tomás Fernando Flores censuró entrevistas como la de Los Chikos del Maíz y programas como Carne Cruda. ¿Es un globo sonda para colarnos a alguien de derechas pero que, en comparación, no parezca tan malo? 🤔

Los creadores de ‘Carne Cruda’ han respaldado con ironía la candidatura de Tomás Fernando Flores. Javier Gallego aseguraba que tiene “mi beneplácito”. “Si no hubiera sido por él, Carne Cruda no sería ahora un programa independiente financiado por sus oyentes”, dice.

Tomás Fernando Flores tiene mi beneplácito, no os preocupéis por mí. Si no hubiera sido por él, Carne Cruda no sería ahora un programa independiente financiado por sus oyentes, los únicos a los que nos debemos. Vamos a por la décima temporada, la quinta a nuestro aire.

— Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) July 2, 2018