Desde hace un tiempo, Venezuela divide no sólo a los partidos en España sino también a los medios y a los periodistas con reconocidas voces de opinión. Así, cualquier comentario, crítica o declaración sobre el país que dirige Nicolás Maduro se convierte rápidamente en objeto de críticas o alabanzas en ese gran espacio de debate (con insultos en algunos casos), en el que se ha convertido Twitter.

En esta ocasión, quien ha sufrido las iras de los tuiteros ha sido Carlos Herrera, cuyo nombre se ha convertido en trending topic incluso. Todo ello tras haber llamado “cocainómano” Maradona al criticar a éste su apoyo a Maduro.

Después de que el futbolista haya asegurado que está dispuesto a vestirse de militar y ser un soldado más por la causa de Maduro, Carlos Herrera daba su opinión, cargando duramente contra el exfutbolista.

Aunque de vacaciones, Herrera aprovechaba la radio para expresarse: “Ya lo que le faltaba a Venezuela es que el cocainómano este, este perfecto majadero que es Maradona se postule como soldado de Maduro. Si desde luego, la pelea contra el imperialismo depende de que tíos como Maradona se disfracen de fantoche y se vayan a hacer el capullo por medio mundo, el imperialismo puede estar muy tranquilo”, decía el periodista de Cope.

Rápidamente, un torrente de insultos llegaba a Carlos Herrera en Twitter. Desde los que le acusan de ser el “lameculos” de los partidos de derechas, a los que aseguran que no tiene ya rigor periodístico ninguno.

Carlos Herrera que no dijo ni mu cuando declaró Rajoy x Gurtel,se molesta en dejar de comer para contestar a Maradona #periodismo del bueno — Cuanto peor mejor (@Cuantopeormejor) August 9, 2017

Carlos Herrera no dice ni pío de los más de 800 imputados por corrupción en el PP, pero se enfada mucho porque Maradona apoye a Maduro. Ya. — Elisa (@miquinta1) August 9, 2017

Carlos Herrera es el soldado del pp con mejor sueldo de la historia. Y el mayor lameculos. — hsta luegorr (@hstaluegorrrr) August 9, 2017

Hace tiempo que Carlos Herrera dejó de ser periodista. Ahora sólo se dedica a defender su poltrona y ser un palmero del sistema corrupto. — §ic○//åuTą (@_figueirafc) August 9, 2017

Que Carlos Herrera pertenece al club de los pollavieja fachas no es nuevo, pero ahí está siempre su cerebro para recordárnoslo — Sergio Lacasa (@sergiolacasa93) August 9, 2017

Gentuza como Carlos Herrera solo denigran la profesión de periodista serio y enaltecen la de periodista cuñado que van de sabelotodo. — AldoCrazyDog (@Ald088) August 9, 2017

Carlos Herrera despotricando contra un cocainómano. A Albert Rivera y a Jaime de Marichalar no les gusta esto. — Partido CorruPPto (@c072075) August 9, 2017

Algunos tuiteros, incluso, demostraban que tras verter comentarios negativos contra Carlos Herrera, éste les había bloqueado en la red social. Y es que el periodista no está dispuesto a aguantar insultos, lo que no significa que no acepte las críticas.

Uy, Carlos Herrera de TT y yo block. Descartando,como​ parece,un feliz fallecimiento…¿qué nueva bobada me habré perdido?Estoy sobre ascuas pic.twitter.com/Vqliw8TGq5 — Miguelaki (@Mijailaki) August 9, 2017

Entrar al TT "Carlos Herrera" solo por bloquear mecánicamente a todos los que le sacan la cara al pedazo de basura. Te quedas a gustete eh? — 𝐋👾𝐠𝐞𝐥𝐚 (@logela) August 9, 2017

Otros también salían en su defensa, asegurando que pocos se atreven a decir lo que él o que quienes le insultan y critican por haber cargado contra un personaje como Maradona, denunciado incluso por maltrato.

Los comunistas machacan a Carlos Herrera por hacer con un maltratador como Maradona lo que ellos llevan días haciendo con Miguel Bosé. — Barrufet Fet (@BarrufetFet) August 9, 2017

En tiempos de lameculos, que un tío como Carlos Herrera tenga huevos de decir lo que piensa, ya es suficiente para reconocerlo — Cancerverus (@ancerverus) August 9, 2017

Lo cierto es que de una manera u otra, la opinión de Carlos Herrera no ha pasado desapercibida.