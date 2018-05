La pista de baile se trasladó rápido a Twitter, donde ‘Bailando con las estrellas’ se convirtió en trending topic. El estreno del programa de TVE se vivió intensamente en la red social, donde no faltaron las críticas. A pesar de que muchos alabaron la vuelta del formato, aún quedan muchos aspectos por pulir.

Entre ellos, la falta de ritmo. Sin duda, la poca agilidad y la lentitud con la que el jurado daba sus valoraciones fue uno de los traspiés más comentados. Los tuiteros no dudaron en señalar que es uno de sus peores detalles. A muchos les sobra tanta intervención del jurado. Otros le hubieran quitado las entrevistas posteriores al baile. Pero todos coinciden en advertir a TVE de que tiene que dar más ritmo al espacio.

La verdad que el plantel de famosos que hay me gusta , pero hay una mezcla rara la verdad , se me está haciendo un poco lento el programa , #Bailando1 me sobra el programa de antes , mucha expectación hay con.Bustamante me parece no?

— Olalla Escudero (@Olalla_Escudero) May 15, 2018