Federico Jimémez Losantos amanecía este viernes con un enfado mayúsculo por la decisión de Audiencia Territorial de Schleswig-Holsteinl de Alemania de decretar la libertad para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El periodista ha definido esa resolución como “la mayor bofetada sufrida por España desde su incorporación a la Unión Europea”.

“Alemania se ha cargado el principio básico de la Unión Europea, que es la intangibilidad de las fronteras. El primer país de Europa se ha puesto al servicio de las destrucción del cuarto. Nunca ha sufrido España una humillación de este calibre, como mínimo desde hace 40 años“, señalaba en su programa de esRadio Losantos, que calificaba al juez alemán como “nazi-rojo”.

“Si este Gobierno fuera de personas y no de auténtica basura política y humana, hoy mismo este Gobierno dimitía en bloque, convocaba elecciones generales y anunciaba la revisión de su pertenencia a la Unión Europea”, agregaba. “España no es Mauritania, no vamos a aceptar ser ciudadanos de segunda. Si Alemania quiere cargarse la Unión Europea que se la cargue, pero nosotros no vamos a ser el payaso que recibe las bofetadas“, abundaba.

SOBRE SORAYA: “LERDA, LEÑO, ANALFABETA…”

Posteriormente, el locutor ha dirigido sus ataques a Mariano Rajoy, del que ha dicho que ayer “terminó su carrera política” y “también la del PP”. Y hacia Soraya Sáenz de Santamaría, a la que ha llamado “leño”, “lerda”, “analfabeta funcional” y “abobada del Estado”.

“No tenemos quien nos defienda. No ha habido un Gobierno más corrupto y más imbécil y más cobarde que el de Mariano Rajoy”, ha dicho también sobre el Ejecutivo. “Son catetos, cobardes, imbéciles. Qué gentuza, qué humillación”, ha añadido.