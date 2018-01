Después del primer pase de micros en ‘OT’ para la gala de Eurovisión, son muchos los portales especializados que han creado sus encuestas para saber qué canción quieren los fans que vaya a Lisboa. Y parece que lo tienen claro: el dúo de Amaia y Alfred arrasa.

Del total de 9 temas elegidos, -los 5 individuales, los 3 dúos y la grupal-, sólo uno podrá ir para representar a España en Eurovisión. Amaia, gran favorita para ganar ‘OT’, es también quien parte con más ventaja para ganar la gala eurovisiva. Pero no sola. Pese a que su tema ‘Al cantar’, escrito por Rozalén, gusta mucho en redes, lo cierto es que es su dúo con Alfred el que cuenta con mayor apoyo. Incluso entre los eurofans de fuera de España, que han visto ya las opciones españolas para el festival.

Bajo el título de ‘Tu canción’, el dúo Almaia es la propuesta más votada en todos los portales especializados. Desde medios como ’20 minutos’ a otros exclusivamente eurovisivos como ‘Eurovisión Spain’ o ‘Wiwibloggs’.

En el portal ‘Viva Eurovisión’, otro de los sitios especializados, es Amaia por sí sola la candidatura más votada. Eso sí, su dúo con Alfred se sitúa como segundo.

En Twitter, el tema ‘Lo malo’, de Aitana y Ana Guerra, se impulsa después del pase de micros. El tema de Brisa Fenoy ganaba adeptos tras ver cómo las dos concursantes hacían suya la canción y le daban su sello propio.

A mí me da igual quien vaya a Eurovisión por que no me afecta en nada pero obviamente voy a tener más favoritismos por Lo Malo ya que son mis favs pero también eso me contradice por que a ellas no le gusta #OTDirecto26E

— bian× (@latinespos) January 26, 2018