Jiménez Losantos se convertía en trending topic este pasado viernes en Twitter. Unas declaraciones del periodista en su programa de Es Radio le convertían en protagonista. Losantos criticaba duramente a la justicia alemana por dejar libre a Puigdemont.

Entre sus declaraciones, Jiménez Losantos alentaba “acciones” contra Alemania como “hacer estallar cervecerías” o “tomar alemanes de rehenes” en Baleares.

“El ratón al gato le puede hacer toda clase de fechorías”, decía Losantos. “Toda clase de fechorías. En Baleares, todas. En Baleares hay como 200.000 alemanes de rehenes. En Baviera pueden empezar a estallar cervecerías. Ya, pero usted qué propone, ¿una acción? Naturalmente”, decía en su programa.

Algunos tuiteros han denunciado a Jiménez Losantos a la policía de Múnich a través de Twitter. Les han hecho llegar a los agentes el audio, aunque muchos no esperaban respuesta alguna.

@PolizeiMuenchen @polizeiberlin Serà dies, just for tour information in case you would like to take mesures Grüeßr https://t.co/p0v4PKv8WZ

Thank you for the information, many users already sent us this link.

— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 6 de abril de 2018