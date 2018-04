Pese a que el vídeo del enfrentamiento entre las reinas Letizia y Sofía se ha emitido en todos los programas e informativos, para TVE no existe. Ningún programa de la cadena, ni siquiera del corazón, ha emitido las imágenes. Aunque el encontronazo ha dado la vuelta al mundo, en la cadena pública han dado orden de censura.

Ni siquiera la web de RTVE recoge el vídeo, que ha ocupado portadas a nivel mundial. En las cadenas privadas, no sólo los magazines se han hecho eco sino que también lo han hecho otros de corte político e incluso informativos.

Según afirma el portal ‘Infolibre’, ha sido la directiva de TVE la que ha dado la orden directamente. Y es que no quieren que se vea en sus programas.

Una decisión que, sin duda, ha sido muy criticada en las redes sociales. No son pocos los que han pedido incluso que el vídeo sea emitido.

TVE no habla del encontronazo de Letizia con su suegra. TVE no habla, o habla para mentir. Pero tranquilos, los malos son los tuiteros…

No es la primera vez. Con lo de la reina Letizia tve ha decidido censurar el video mientras Telemadrid lo emitio. Y asi tantas cosas…

@tve_tve no sabe si hablar de #Cifuentes para no hablar de #Letizia o hablar de Leticia para no hablar de Cifuentes. Gran dilema. Rezando para que esta tarde pase algo con #Puigdemont . #MasterCifuentes

— root sudo (@a_meinhof) April 4, 2018