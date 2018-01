Con motivo de la final de Champions que enfrentaba a Real Madrid y Atlético de Madrid en Cardiff, el diario ‘Marca’ sacaba una portada con dos niños. En la parada de Metro, uno vestido como rojiblanco y el otro de madridista. Así simbolizaban el derbi madrileño en Europa.

Ahora, ha sido ‘Sport’ el que, quizá en copia al diario madrileño, sacaba una portada muy parecida. Dos niños, abrazados por la espalda y mirando Barcelona. Uno vestido con la camiseta de Messi y otro con la de Gerard, simbolizando así al Barça y al Espanyol respectivamente.

El parecido entre ambas portadas no ha pasado desapercibido en Twitter, donde han comentado la copia del diario catalán al madrileño. Algunos lo han llamado plagio. Otros, copia. Pero también ha habido quien simplemente ha comentado que uno podría haberse inspirado en el otro.

“Hoy que tantos elogios hacen a ‘Sport’ por su portada, he echado de menos la cita a ‘Marca’ por haber dado la idea”.

Hmm. Sport's front page a pretty similar idea to the now-famous Marca one from last year. But I like it! Nice to see a non-incendiary headline. pic.twitter.com/Hve0mOnZkm

— Euan McTear (@emctear) January 17, 2018