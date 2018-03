Ha sido complicado cuadrar agendas, según contaba Pablo Motos, pero por fin Javier Bardem visitaba ‘El Hormiguero’. Su debut en el programa se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter. Y no muchas veces para bien. Numerosas críticas pero también grandes halagos por su naturalidad y su manera de comportarse. Sorprendente por la habitual hostilidad del actor con la prensa española.

Cercano, amable y hasta dispuesto a hablar de cierta parte de su vida privada, Javier Bardem acudía, sin embargo, para promocionar ‘Loving Pablo’. Una película en la que comparte protagonismo con Penélope Cruz y en la que se adentra en la historia de amor entre Pablo Escobar y la periodista Virginia Vallejo.

“Eres el mejor Pablo Escobar que he visto nunca”, le dijo Pablo Motos. Algo con lo que muchos en Twitter estuvieron de acuerdo.

Estoy deseando ver "Loving Pablo" con @BardemAntarctic y @PenelopeCruzOfi. Me encanta todo lo que tiene que ver con Pablo Escobar y el increíble parecido de Javier Bardem a El Patrón me confirman mis ganas por verla. Seguro que no decepciona #BardemEH

