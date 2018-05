La victoria de Netta en Eurovisión este pasado mes de mayo traslada el festival de 2019 a Israel. Nada más regresar a su país, la cantante se entrevistó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El mandatario aprovechaba para confirmar que Eurovisión 2019 se celebraría en Jerusalén. Una elección que no ha gustado a muchos y que ha llevado a la UER a lanzar un ultimátum que pone en peligro el festival.

La Unión Europea de Radiodifusión ha asegurado que “si los países se niegan a participar en Eurovisión 2019, no se realizará en Jerusalén”.

Al parecer, la UER ya se ha reunido con KAN, la televisión pública de Israel. Un primer encuentro de cara a la organización de Eurovisión 2019. La red europea ha dejado ya clara su postura, aunque al término de la reunión aún quedaban por cerrar la fecha y el lugar.

Desde Israel, se ha propuesto Jerusalén. La UER tiene ahora que analizar si la ciudad está preparada para organizar el festival con total seguridad. Algo difícil por la situación política de la ciudad.

Dividida en dos partes, la parte israelí de Jerusalén es precisamente la que reclaman como futura capital del Estado Palestino. La anexión de esta parte de la ciudad llevó a la ONU a declararla contraria al Derecho Internacional. Todos sus miembros decidieron entonces trasladar sus embajadas a Tel Aviv. Algo que Trump ha desafiado ahora al abrir embajada en Jerusalén.

Ante tal panorama, cuatro países han expresado ya su intención de no acudir si se celebra en la ciudad. Irlanda, Suecia, Reino Unido e Islandia han asegurado que no acudirán a Eurovisión 2019 si Israel se empeña en esta sede.

Por eso, la UER ha dado un ultimátum que llegaría a poner en peligro la celebración del festival. Si hay países que se niegan a ir por celebrarse en Jerusalén, Israel tendrá que cambiar de ciudad.

Real que están haciendo más los paises europeos porque no se celebre Eurovisión en Jerusalén que la propia organización. Gracias Islandia, Suecia y me falta otro pais que no me acuerdo ahora mismo, por negaros a participar si se celebra allí, deberíamos tomar ejemplo xd

— Sí, lo digo (@zamurejo) May 24, 2018