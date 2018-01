1 – 2 – 3 , nOt OnLy tWo OpRaH hAnDs… @vanityfair • #vanityfair #graydoncarter #condenast #hollywoodissue #oprah #reesewitherspoon #photoshop #photoshopfail #fail #britneyspears #3 #lol #wtf #smh #omg #dietprada

A post shared by Diet Prada ™ (@diet_prada) on Jan 25, 2018 at 2:54pm PST