Bajo el título de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, el programa de Cuatro emitía su primera entrega con famosos. Lucía Etxebarría, Ana Obregón, Víctor Janeiro y Rappel son quienes han grabado su participación en el espacio, que arrasó en redes sociales.

Para la primera noche, fue la escritora la que se encargó de abrir su casa y ejercer de anfitriona. Y no defraudó. Lucía se mostró contrariada con los comensales que le habían tocado y reconoció que “no me apetece que vengan a cenar conmigo”. Y eso que a alguno ni le conocía.

El ‘Ven a cenar conmigo’ de famosos sorprendió ya desde los vídeos de presentación. La propia Lucía aseguraba haber cenado con políticos e incluso con el Rey. Por su parte, Víctor se definió como “artista” y se marchó a un museo para ponerle delante de un Van Gogh: “Van Gogh, otro artista muy grande, muy grande, muy grande. E hizo una faena para cortarle una oreja, ¿no?”, bromeó.

Ya en la cena, Lucía sorprendía con sus comentarios. La escritora preparó recetas tradicionales de Marruecos y Paquistán, aunque tuvo que modificarlos.

En la mesa, momentos de tensión. Ana Obregón se inventó una gastroenteritis nada más ver los platos de Lucía. Y Víctor tuvo sus más y sus menos con Lucía por los toros. Tanto es así que la escritora llegó a bromear con apuñalar a Janeiro. También se negó a retirarle el abrigo a Rappel para que cenara más cómodo porque era de piel.

Con Ana Obregón relató un momento que denominó como una de las experiencias más dramáticas de su vida. Ambas coincidieron en una firma de libros y la presentadora y bióloga tenía más gente que la escritora.

Lucía volvía a sorprender un poco después al asegurar que tenía un fantasma en casa. Concretamente, el espíritu de Bécquer. No dudó en pedir ayuda a Rappel.

El fin de fiesta estuvo amenizado por Tichu y su guitarra, que puso música a un poema que leyó la propia Lucía Etxebarría. Después, una vecina de la escritora que es Dj, puso algunos temas, lo que hizo que los cuatro terminaran de romper el hielo y asegurar que se lo habían pasado muy bien.

Las votaciones fueron de lo más escasas. Mientras Rappel y Víctor le daban un 5, Ana le otorgaba un 7.

En Twitter, este ‘Ven a cenar conmigo’ arrasó. La gastroenteritis inventada de Obregón, las perlas culturales y la tensión lograron captar la atención de los tuiteros.

No he visto persona mas guarra como Lucía Etxebarría 🤔 que cocina !!! Diva Anita inventándose que tiene gastroenteritis para no probar las 'delicatessen' de la escritora 🤣#VenACenarGourmet

