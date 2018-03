Bajo el hastag #Versace, los usuarios de Twitter fueron comentando el estreno de la serie ‘American Crime True Story’ sobre el asesinato del diseñador. La ficción, basada en hechos reales, brilló en las redes sociales, donde las buenas críticas prevalecen.

Protagonizada por Penélope Cruz, Darren Criss, Edgar Ramírez y Ricky Martin, ‘Versace’ se adentra en el asesinato del modista. Fue a manos de Andrew Cunanan, un joven que en el momento de matar a Versace, ya aparecía en la lista de los 10 más buscados del FBI. El joven había logrado escapar de la justicia de EEUU durante años. Entre otras cosas, por los prejuicios contra los homosexuales, algo que refleja a la perfección la serie.

Sin duda, las interpretaciones magistrales de los cuatro principales protagonistas fueron lo más comentado, así como su parecido físico. Con una Penélope Cruz en un papel totalmente alejado de lo que suele hacer, la serie acumuló buenas críticas y aplausos en Twitter.

De hecho, me atrevería a decir que es el personaje que más me ha gustado de #Penélope hasta el momento. Quizás también sea más diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de ella. #AmericanCrimeStoryVERSACE pic.twitter.com/iXoA0cRkDw

Pena me da de los que vean #Versace doblada en español y no vean el papelón que realmente se marca Penelope Cruz. Increíble en VO 😍

Me ha encantado Penélope, la detestaba como actriz cuando era pequeña porque no me convencía nada de lo que hacía, pero creo que va ser hora de darle oportunidad y no negarme a ver sus trabajos como estaba haciendo hasta ahora #Versace

— Norea (@Riyonceta) March 19, 2018