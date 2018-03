Aunque muchas lo están teniendo difícil para poder hacer huelga en TVE, las periodistas de la cadena pública están totalmente comprometidas con la causa. Por eso, han protagonizado un vídeo que emociona y clama por la igualdad en este 8-M. En él, explican las razones por las que apoyan la huelga.

Periodistas de TVE como Almudena Ariza están compartiendo el vídeo, que se ha convertido en viral. De hecho, sólo en el Twitter de la corresponsal de TVE en EEUU, el vídeo lleva casi 4.200 visualizaciones. En apenas dos minutos, las trabajadoras de la cadena explican por qué hacen huelga.

“Por la igualdad, por nosotras y sobre todo por las que vienen detrás”; “digo no al techo de cristal”; “nosotras paramos para avanzar”; “digo no a que los cuidados no se repartan por igual”; “para que los hombres y mujeres tengan la misma oportunidad de disfrutar una baja paternal”; “quiero más mujeres en los titulares” y “digo no al acoso sexual y laboral” son las primeras reivindicaciones de las periodistas de TVE.

Después, llegan otras razones como “para que las mujeres cuenten en los puestos directivos”. También para “que no quiero que me ayudes, quiero que compartas conmigo”. “Yo digo no a la brecha salarial” y “el feminismo también es necesario para mejorar el periodismo”.

Las periodistas de TVE también piden que los hombres no monopolicen las tertulias y que esta huelga sirva para todos. “Para que no tengamos que volver a recordar que nosotras movemos la otra mitad del mundo”; “por ti, mamá, que no tuviste esta oportunidad” y “hoy no acaba todo, empieza” son las últimas razones antes de que Almudena Ariza escenifique la huelga.

La corresponsal de TVE en EEUU asegura que “por todo eso, las mujeres de RTVE paramos”. La periodista deja el micrófono en el suelo y se marcha mientras se oyen vítores.

El vídeo termina con los aplausos de las mujeres de TVE y sus gritos de “igualdad”.

Las mujeres de RTVE nos sumamos a la huelga feminista. Y muchos compañeros nos apoyan. Gracias a tod@s #Huelga8deMarzo #diadelamujer pic.twitter.com/qYHJGXkzzm — Almudena Ariza (@almuariza) March 8, 2018

#LasPeriodistasParamos

El periodismo es, sin duda, uno de los sectores en los que más éxito está teniendo la huelga. Son muchos los medios que han perdido a sus trabajadoras este 8-M. Y es que no sólo TVE ha lanzado su campaña.

Ana Rosa Quintana, que ha cancelado su programa, María Casado o Susanna Griso se sumaban de manera pública a la huelga. También las periodistas de diarios como ‘El País’ o ‘Huffington Post’ mostraban sus vídeos sumándose al paro.