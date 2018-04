Tras varios meses de espera, los seguidores de ‘Vis a Vis’ pudieron por fin disfrutar de nuevo de su serie preferida. La ficción volvía a Fox, con un estreno muy esperado y exitoso, a la vista de los resultados. El primer capítulo arrasó en Twitter y en audiencia, siendo lo más visto de las plataformas de pago.

La tercera temporada empezó repleta de halagos. Con un 0,8% de share y 151.000 espectadores, -un gran dato para Fox-, ‘Vis a Vis’ lograba además ser trending topic. Algo difícil, pues la competencia era dura.

Lo hizo con el hastag #VisAVisEnFOX y #MareaAmarilla. Bajo su paraguas, cientos de halagos y memes que superaron todas las expectativas. La llegada de las presas más famosas de la televisión a su nueva cárcel, ‘Cruz del Norte’, fue el arranque para la tercera temporada.

Prácticamente imposible encontrar una mala crítica. Los seguidores de ‘Vis a Vis’ se quedaron con ganas de ver más capítulos. Otros recordaron lo mucho que echaban de menos la serie.

Me enamorado del cap de ayer de #VisAVisEnFOX es espectacular como echaba de menos la serie😍🤤

Primer capitol de la T3 #VisAVisEnFOX @visavisoficial Increïble per variar! Enhorabona @ItziarCastro lo tuyo promete!!!! Quines actrius la mare de Déu! i el nou fitxatge Ruth Diaz impressionant!!!!!! #sesalen BertaVázquez AlbaFlores NajwaNimri InmaCuevas MaggieCivantos & TODAS!

El primer capítulo de ‘Vis a Vis’ en Fox demostró las ganas que tenían sus seguidores de su vuelta. Un esperado estreno que arrancaba con el primero de los 8 capítulos de 50 minutos que tendrá esta tercera temporada.

Las presas comenzaron su andadura en una nueva cárcel, ‘Cruz del Norte’, aunque siguen vistiendo los uniformes amarillos. Algo característico de la serie. Esta nueva prisión es, si cabe, aún más peligrosa que la anterior. Y está dominada por un grupo de criminales chinas lideradas por Akame.

Los seguidores sí echaron de menos a funcionarios como ‘Fabio’, que sólo saldrá esporádicamente. Y es que los trabajadores de la cárcel son todos nuevos.

La decepción de muchos fans de ‘Vis a Vis’ llegó también al descubrir que ‘Macarena’ (Maggie Civantos) sólo estará en un par de episodios, dando paso a los nuevos personajes. Sí continúan ‘Zulema’, ‘Saray’ o una de las más odiadas, ‘Anabel’.

#VisAVisEnFOX Después de mucho tiempo he vuelto a tener pesadillas con Anabel y estoy feliz! 😴👹😀💛

Pues que queréis que os diga, Anabel me encanta. Hala, ya lo he dicho #VisAVisEnFox pic.twitter.com/sQaHFJRQ8b

Vivo enamorada de las actrices de #VisAVisEnFOX porque es que no hay ni una que no me guste. Odio a Anabel, pero eso dice mucho de Inma Cuevas como actriz.

— Nai de Mickey (@MickeyNai) April 23, 2018